Lazio bate Torino em jogo adiado do Campeonato Italiano

Nesta quinta-feira (22/2), em jogo adiado da 21ª rodada do Campeonato Italian, a Lazio foi até Turim e, no Estádio Olímpico, derrotou o Torino por 2 a 0. Os donos da casa criaram muitas oportunidades, mas foram ineficazes. Afinal, de seus 122 chutes, nenhum entrou. Já o time de Roma finalizou sete vezes e duas foram na rede. Ghendouzi e Cataldi fizeram os gols, na etapa final.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Italiano

Com a vitória, a Lazio chega aos 40 pontos, em sétimo lugar e cinco pontos atrás do primeiro dentro da zona das ligas europeias. Mas Torino, ao amargar a derrota em casa para o rival de Roma, parou nos 36 pontos, em décimo lugar.

Torino falha nos arremates

O Torino mandou em campo durante 52 minutos. Do apito inicial até os sete minutos da etapa final, somou sete chances claríssimas, contra nenhuma da Lazio, que teve um pouco mais de posse de bola (52%) mas não chutava (Torino 13 a 3). O time da casa acumulou chances com Zapata (duas), Vlasic (duas) e Masina. Oportunidades claríssimas.

A eficácia da Lazio

Mas enquanto o Torino tentava, tentava e nada, a Lazio num ataque esporádico chegou ao gol. Aos sete minutos do segundo tempo, Ghendouzi avançou pela direita, desmarcado, e recebeu passe perfeito do espanhol Luis Alberto. Assim, dentro da área, chutou rasteiro no canto direito de Milinkovoic-Savic. O gol nocauteou a Lazio, que passou a errar passes. Dessa forma, levou o segundo aos 12, com Cataldi concluindo com um arremate de fora da área, a ótima trama do time de Roma pela direita. O jogo ficou equilibrado. Entretanto, na reta final, com a expulsão de Gila, aos 34 minutos, a Lazio se retrancou, sustentando a vantagem.

Jogos da 21ª rodada do Italiano

20/1 (Sábado)

Roma 2×1 Verona

21/1 (Domingo)

Udinese 2×3 Milan

Frosinone 3×1 Cagliari

Empoli 3×0 Monza

Salernitana 1×2 Genoa

Lecce 0x3 Juventus

14/2 (Quarta-feira)

Bologna 2×0 Fiorentina

22/2 (Quinta-feira)

Torino 0x2 Lazio

28/2 (Quarta-feira)

Sassuolo x Napoli – 14h

Inter de Milão x Atalanta – 16h45

