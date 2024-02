LDU x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Começa nesta quinta-feira (22/2) a decisão da Recopa Sul-Americana entre LDU e Fluminense. Às 21h30 (de Brasília), no Casablanca, em Quito, o time equatoriano (campeão da Sul-Americana diante do Fortaleza) recebe o Tricolor, campeão da Libertadores (em cima do Boca). Para não deixar você perder nenhum detalhe, a Voz do Esporte programou uma grande cobertura. Ela começa às 20h (de Brasília), com um pré-jogo de primeira com o comando do premiado Cesar Tavares. O bicampeão do prêmio Aceesp também está na narração.