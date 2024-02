Neymar é criticado por postura em exercícios na academia do Al-Hilal

Neymar realizou exercício ao lado de um profissional - (crédito: Foto: Reprodução/Redes sociais) Jogada10 Jogada10

O atacante Neymar recebeu críticas na internet. Por conta de um vídeo em que aparece treinando na academia do Al-Hilal, internautas disseram que a postura do camisa é inadequada em exercícios. Recentemente, afinal, ele voltou à Arábia Saudita para dar sequência ao processo de recuperação de lesão no joelho esquerdo.

“Neymar treina musculação há 15 anos e todo treino dele parece ser o primeiro”, escreveu uma internauta. “Parece um iniciante e não um cara que é esportista desde pequeno, anos fazendo esse exercício”, comentou outro. “Por isso que está sempre lesionado. Inimigo da execução”, disse um terceiro.

Neymar se machucou em outubro, na derrota do Brasil para o Uruguai por 2 a 0, nas Eliminatórias. O camisa 10 ainda não tem prazo para retorno, mas é certo que não será neste primeiro semestre. Dessa forma, ele está fora da disputa da Copa América 2024 com a Seleção Brasileira.

Provavelmente estarei sendo cuzao Mas eu não consigo conceber o cara ser um atleta dos mais bem pagos do mundo e ter a consciência corporal de uma ameba. pic.twitter.com/QfupSmeC7u — Lutty Shima (@luttyshimanutri) February 22, 2024

Esta foi a contusão mais grave do jogador, que já se machucou de maneira grave em outras oportunidades. O astro chegou ao Al-Hilal em agosto e entrou em campo somente cinco vezes. No total, ele marcou um gol e deu três assistências no período.

