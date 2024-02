Garro é jogador argentino com mais novos seguidores após ida ao Corinthians; veja lista

Rodrigo Garro comemora o gol de empate contra o Palmeiras - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

Autor do gol de empate contra o Palmeiras no último fim de semana, Rodrigo Garro caiu oficialmente nas graças da torcida do Corinthians. Mesmo com as saídas das promessas Echeverri e Barco para clubes da Premier League, as boas primeiras impressões do reforço do Timão fizeram o meia se tornar o jogador argentino com mais novos seguidores após sua venda.

Confira abaixo o top-3 de jogadores argentinos que ganharam mais seguidores após suas transferências, segundo levantamento do ‘Apostagolos’.

1º Rodrigo Garro

Apesar de ter menos seguidores do que Echeverri e Barco, o crescimento de Rodrigo Garro nas redes sociais é exponencial. Contratado pelo Talleres, da Argentina, por 4,6 milhões de euros no começo de janeiro, além da titularidade imediata, o meio-campista virou xodó da torcida e marcou seu primeiro gol no dérbi do último final de semana. Dessa maneira, o reforço do Timão ganhou mais de 191 mil seguidores no Instagram em seu primeiro mês com a camisa do Corinthians.

2º Claudio Echeverri

Uma das maiores joias da nova geração do futebol argentino e um dos destaques da última Copa do Mundo Sub-17, Echeverri foi vendido do River Plate para o Manchester City por 14,5 milhões de euros, porém permanecerá no time argentino até o fim de 2024 por empréstimo. Após a compra confirmada, ‘El Diablito’ ganhou 64,4 mil seguidores no Instagram, ultrapassando a marca de 1 milhão na rede social.

3º Valentín Barco

Assim como Echeverri, Valentín Barco chegou a Inglaterra nesta janela de transferências. Destaque e vice-campeão da última Libertadores com o Boca Juniors, ‘Colo’ chega ao Brighton por 9,2 milhões de euros. Com a chegada ao litoral britânico, o argentino ganhou mais de 54,6 mil seguidores, chegando aos 2,3 milhões.

