Metz x Lyon: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar pelo Campeonato Francês nesta sexta-feira (23). Metz e Lyon se enfrentam às 17h, no Stade Saint-Symphorien, na partida de abertura da 23ª rodada da Ligue 1. Ambas as equipes não fazem boas campanhas e movimentam a parte de baixo da tabela.

Como chega o Metz

Penúltimo colocado da Ligue 1 com apenas 17 pontos, a equipe tem como principal objetivo na temporada permanecer na elite do futebol da França. No entanto, o clube precisa voltar urgentemente a somar os três pontos na competição.

Isto porque o Metz não vence há 10 rodadas no Campeonato Francês e vem de uma derrota por 3 a 0 para o Montpellier.

Como chega o Lyon

Por outro lado, o Lyon vem se recuperando aos poucos no Campeonato Francês após um início de temporada muito ruim. Dessa maneira, o time aparece na 11ª posição, com 25 pontos. Agora, a equipe vai em busca da quarta vitória consecutiva na Ligue 1 para manter seu momento de ascensão.

Assim, o Lyon vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Nice e chega embalado para o compromisso desta sexta-feira.

Metz x Lyon

23ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: sexta-feira, 23/02/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Stade Saint-Symphorien, em Metz (FRA)

Metz: Oukidja; Van Den Kerkhof, Herelle, Sane, Traore, Udol; Jacques, Nduquidi; Camara; Asoro e Mikautadze. Técnico: László Bölöni

Lyon: Lopes; Mata, O’Brien, Caleta-Car, Maitland-Niles; Caqueret, Matic, Mangala; Nuamah, Lacazette e Benrahma. Técnico: Pierre Sage

Onde assistir: ESPN e Star+

