Real Sociedad x Villarreal: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar pelo Campeonato Espanhol nesta sexta-feira (23). Real Sociedad e Villarreal se enfrentam às 17h, no Estádio Anoeta, na partida de abertura da 26ª rodada da LaLiga.

Como chega a Real Sociedad

A Real Sociedad encerrou sua série de três jogos sem vitória ao derrotar o Mallorca por 2 a 1, na rodada passada. Além disso, a vitória veio após a derrota para o PSG nas oitavas da Champions.

Ao mesmo tempo, a equipe está na sexta posição, com 40 pontos, e precisa da vitória para seguir na zona de classificação para as próximas competições europeias. Por outro lado, em caso de tropeço em casa, o time poderá ser ultrapassada pelo Betis, que aparece logo abaixo com 39 pontos.

Além disso, o clube do País Basco enfrenta desfalques importantes, como a ausência do japonês Takefusa Kubo.

Como chega o Villarreal

Por outro lado, o Villarreal está invicto há cinco jogos e ainda sonha em disputar na parte de cima da tabela da LaLiga. No momento, o Submarino Amarelo está na 13ª posição, com 26 pontos e precisa de uma boa sequência para subir na classificação.

Ao mesmo tempo, o técnico Marcelino García Toral não terá desfalques e poderá entrar em campo com força máxima nesta sexta-feira.

Real Sociedad x Villarreal

26ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sexta-feira, 23/02/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Anoeta, no País Basco (ESP)

Real Sociedad: Remiro; Pacheco, Zubeldía, Le Normand e Galan; Brais Méndez, Zubimendi e Merino; Barrenetxea, André Silva e Zakharyan. Técnico: Imanol Alguacil

Villarreal: Jorgensen; Femenía, Albiol, Mosquera e Alberto Moreno; Akhomach, Comesaña, Coquelin e Morales; Gonçalo Guedes e Moreno. Técnico: Marcelino García Toral

Onde assistir: ESPN e Star+

