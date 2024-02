Abel ainda tem dilema para jogo com Mirassol: 4-4-2 ou 3-5-2?

Abel vive indefinição quanto ao esquema tático - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O técnico Abel Ferreira ainda tem uma indefinição no Palmeiras para o jogo deste sábado (24), contra o Mirassol, no Campeonato Paulista. Trata-se da velha dúvida entre jogar com dois ou três zagueiros de área. No treino desta quinta, na Academia de Futebol, o português testou as duas formações, mas ainda não bateu o martelo sobre qual escolherá para o fim de semana.

Com o zagueiro Gustavo Gómez fora, por conta de uma fratura no dedo do pé esquerdo, Abel poderá voltar a contar com Naves no miolo de zaga. Isto, é claro, se optar pela manutenção do 3-5-2. Por outro lado, existe a opção de fortalecer o meio-campo, o que permite ao português a entrada de Richard Ríos e a instauração do 4-4-2. Afinal, Raphael Veiga, recuperado de infecção no olho, é nome certo para começar jogando.

Dessa forma, um possível Palmeiras para entrar em campo teria a seguinte escalação: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Moreno, Ríchard Ríos (Naves), Zé Rafael e Raphael Veiga; Flaco López e Endrick. Caso vença o Mirassol, o Palmeiras torce por um tropeço da Ponte Preta para o Corinthians, no domingo, para garantir a classificação antecipada às quartas de final do Paulistão.

