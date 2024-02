Coritiba perde para Águia de Marabá e é eliminado na Copa do Brasil

Águia não dá moleza para o Coritiba e elimina paranaenses na primeira fase da Copa do Brasil - (crédito: Foto - Reprodução/Premiere) Jogada10 Jogada10

Mais um campeão brasileiro foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil 2024. Um dia após o vexame do Cruzeiro, agora foi a vez de o Coritiba fazer feio. Afinal, perdeu por 3 a 2 para Águia na noite desta quinta-feira (22), em Marabá.

Apesar da vantagem do empate no Zinho Oliveira, o Coxa levou uma virada por 3 a 2 e se despede do torneio nacional. Matheus Frizzo abriu o placar para os paranaenses, mas Braga, Iury Tanque e Júnior Dindê garantiram o triunfo dos paraenses. Nos acréscimos, Bruno Melo descontou.

O resultado assegura ao Águia de Marabá a vaga na segunda fase para enfrentar o Capital, do Tocantins, além da premiação de R$ 945 mil por parte da CBF.

O Coritiba, por outro lado, volta a tropeçar na partida de estreia na Copa do Brasil, a exemplo de 2020, quando perdeu para o Manaus por 1 a 0, no Amazonas.

Sem tempo a perder, o Coxa volta a mostrar foco no Paranaense. O time, já com vaga certa nas quartas de final, enfrenta o Cascavel no domingo, às 16h (de Brasília), pela última rodada da primeira fase do Estadual.

