Goleiro Carlos Miguel celebra chance rara no Corinthians

O ídolo do Corinthians, Cássio, tentou participar do jogo desta quinta-feira (22), mas foi vetado pelo departamento médico após o treino desta manhã em Maringá (PR). Como resultado, Carlos Miguel, goleiro reserva, assumiu a meta do Timão e teve boa atuação na vitória por 3 a 0 sobre o Cianorte, na primeira fase da Copa do Brasil.

Ao final da partida, Carlos Miguel aproveitou para enaltecer Cássio e demonstrar respeito pela hierarquia no gol do Corinthians.

Goleiro realizou primeiro jogo em 2024

“Ele é um exemplo de trabalho e dedicação. Vir aqui de manhã mostra o comprometimento dele em querer ajudar. Fico feliz por tê-lo ajudado também jogando”, afirmou ao “Prime Video”.

Carlos Miguel não atuava desde a última rodada do Brasileirão do ano passado, quando defendeu o gol do Corinthians na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba. O goleiro, por fim, terá mais uma oportunidade para atuar no domingo, às 20h (horário de Brasília), quando o Corinthians enfrentará a Ponte Preta pelo Paulistão. Cássio estará ausente devido à suspensão após ser expulso no Dérbi contra o Palmeiras.

“Torcedor quer sempre o bem do clube. Às vezes têm as escolhas deles. Temos um treinador bem sábio e com currículo, que trabalha bastante, e vai saber o melhor para a equipe. Se estiver à disposição, sempre tentarei fazer o melhor. Hoje consegui fazer mais uma partida boa, baliza zero, sempre bom”, concluiu.

