André diz que Fluminense foi bem na altitude, mas lamenta gol no fim

O volante André analisou a derrota do Fluminense para a LDU (EQU) no jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Após a partida, o meio-campista disse que o Tricolor se comportou bem, mas o gol sofrido no fim foi um duro golpe.

“Creio que nosso time se comportou bem. A equipe deles levou muita vantagem por conta da altitude, isso atrapalha muito. Eles aceleraram bastante. Conseguimos segurar o empate até o final, mas infelizmente por detalhe tomamos o gol no final da partida. Nosso time treina muito bola parada, é um lance muito difícil de defender e eles foram felizes em fazer o gol”, disse André.

O Fluminense se segurou durante toda a partida, porém acabou vazado nos acréscimos. Após cobrança de falta na área, Marlon deu condição, e Alex Arce apareceu sozinho para desviar e mandar para o fundo das redes.

O jogo de volta entre brasileiros e equatorianos acontece na próxima quinta-feira, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). O Fluminense precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar o título, e triunfo por um gol de diferença leva a partida para a prorrogação. Empate ou vitória da LDU dá o troféu à equipe de Quito.

