Filho de Eliza Samudio, Bruninho assina com o Athletico-PR

Mãe de Eliza Samudio, Sonia mora com o neto em Curitiba - (crédito: Divulgação) Jogada10 Jogada10

Bruninho Samudio, de 14 anos, assinou contrato como goleiro do Athletico-PR. O anúncio foi feito pelo Furacão na última quinta-feira (22), data em que a mãe do jovem, a ex-modelo Eliza Samudio, completaria 39 anos.

Aliás, vale ressaltar que Bruninho já atuava na base do Furacão desde o ano passado, na categoria sub-23. Contudo, estava sem contrato. Agora, ele está na no sub-14 e sub-15, por conta da altura e performance.

Mais que um documento, Bruninho agora terá ajuda de custo mensal por parte do Athletico. Além disso, vai estudar no próprio Centro de Treinamento e será atendido pelos médicos do clube. Ou seja, terá toda a estrutura para poder se desenvolver no futebol.

LEIA TAMBÉM: Corinthians se aproxima da contratação do zagueiro Cacá, do Athletico-PR

Bruninho é filho do ex-goleiro Bruno Fernandes com Eliza Samudio, que foi assassinada em 2010. Ele foi indicado ao clube paranaense após se destacar na Escola de Futebol Pelezinho. Em seguida, passou por período de teste e agradou.

Bruninho mora com a avó

Com a avó, Sônia Moura, eles deixaram Campo Grande para viverem o sonho do adolescente de ser goleiro profissional em Curitiba, capital paranaense.

Aliás, Sônia lembrou do aniversário da filha e da felicidade pela assinatura do contrato do neto em postagem nas redes sociais.

“Tenho comigo a melhor parte de você, posso admirar todos os dias, onde vejo o mesmo brilho no olhar, a mesma alegria, a mesma determinação, a mesma força, a mesma luz, Bruninho, seu filho é a essência viva sua. Isso me mantém forte e viva”, lembrou a avó do goleiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.