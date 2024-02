Cristiano Ronaldo chama atenção ao postar foto com o filho na academia

Cristiano Ronaldo vive grande fase no Al Nassr, da Arábia Saudita - (crédito: Divulgação/Al-Nassr) Jogada10 Jogada10

O craque português Cristiano Ronaldo voltou a chamar a atenção nas redes sociais. No entanto, desta vez, não foi por um gol ou assistência com a camisa do Al Nassr, da Arábia Saudita, mas, sim, por uma foto com o filho na academia.

A dedicação de Ronaldo já é conhecida. No entanto, chamou atenção dos internautas o corpo do filho do jogador, Cristiano Ronaldo Júnior.

“Hoje com meu parceiro”, postou Cristiano Ronaldo em seu Instagram.

Júnior, afinal, tem apenas 13 anos, algo que volta a impressionar. Ele também joga no Al Nassr, da Arábia Saudita, também com a camisa 7, na categoria sub-13.

O pai, afinal, marcou gol na vitória por 2 a 0 do Al Nassr, na última quarta-feira (21), contra o Al Feiha. O resultado permitiu o avanço da equipe de Cristiano para as quartas de final da Champions da Ásia.

Cristiano Ronaldo segue em grande fase

Grande destaque do Al Nassr, Cristiano Ronaldo tem números para dar inveja a qualquer atacante, mesmo no alto dos seus 39 anos. No total, o gajo marcou 33 gols em 34 partidas pelo clube saudita, além de ter contribuído com 11 assistências.

Aliás, CR7 é o artilheiro do Campeonato Saudita até o momento, com 21 gols marcados e nove assistências. Ele é seguido de perto por Mitrovic, do Al Hilal, que soma 19. O português ainda fez cinco na Liga dos Campeões da Ásia.

Apesar de ter o líder na artilharia, o Al Nassr está em segundo lugar no campeonato local, com 49 pontos. A equipe de CR7 está a sete do Al Hilal, que faz campanha invicta: 18 vitórias e dois empates.

