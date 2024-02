Fortaleza confirma a contratação do volante Matheus Rossetto

Matheus Rossetto é o sétimo reforço do Fortaleza para a temporada - (crédito: rte de Rian Mesquita/Fortaleza EC) Jogada10 Jogada10

O Fortaleza confirmou a contratação do meio-campista Matheus Rossetto. O jogador chega ao clube nordestino sem custos. Afinal, não renovou contrato com o Atlanta United, seu ex-clube. Ele assinou com o Leão do Pici até o fim desta temporada, com possibilidade de ampliação por mais dois. Isso em caso de metas batidas.

O jogador optou por retornar ao futebol brasileiro após quatro temporadas atuando na Major League Soccer. Em sua passagem pelo Atlanta United, o volante disputou 34 jogos, além de anotar um gol e uma assistência. Antes de fechar com o Fortaleza, ele abriu negociações com o Real Zaragoza, da Espanha, mas sem um desfecho positivo.

Matheus é uma revelação das categorias de base do Athletico. Em sua passagem pelo profissional da equipe paranaense, teve boa atuação e conquistou a Sul-Americana em 2018, além da Copa do Brasil, um ano depois. Ao todo foram 113 partidas pelo Furacão, com nove gols e seis assistências. Além disso, Rossetto foi ligado a outros dois clubes brasileiros. No caso, Internacional e Vasco.

Nova alternativa para o Fortaleza no meio de campo

A contratação do volante foi uma indicação do técnico Juan Pablo Vodjvoda. Assim, com a adição de Matheus, o técnico argentino conta com sete alternativas para atuar nesta posição no meio de campo. Tratam-se de Zé Welison, Pochettino, Kauan, Lucas Sasha, Pedro Augusto, Hécules e o reforço mais recente.

Até o momento, o Fortaleza divulgou oficialmente a chegada de sete novos jogadores. O goleiro Santos,

os zagueiros estrangeiros Tomás Cardona e Kuscevic. Além do meio-campista Luquinhas e Matheus Rossetto, bem como os atacantes Kervin Andrade e o retorno de Moisés.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook