Vasco relaciona Sforza para duelo contra o Volta Redonda; veja lista

O Vasco divulgou, nesta sexta (23), os relacionados para o jogo deste sábado (24), diante do Volta Redonda, válido pela décima rodada da Taça Guanabara.

A principal novidade é a aparição de Juan Sforza, volante recém-contratado pelo cruz-maltino para o restante da temporada. O jogador de 22 anos pode, então, estrear com a camisa 20.

Confira a lista

???? Relacionados para a viagem rumo ao Espírito Santo! ????#VASxVOL#RelacionadosVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/QQOY6bOfnP — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 23, 2024

Também há de se destacar dois retornos importantes: os dos zagueiros João Victor e Medel, expulsos contra o Fluminense, e que cumpriram suspensão no clássico com o Botafogo.

Vasco embarca rumo a Vitória

O Vasco realizou nesta sexta também o último treino antes de embarcar para Vitória (ES), de onde se encaminha para Cariacica para enfrentar o Volta Redonda, no sábado.

A expectativa da chegada é para as 16h (de Brasília), com o elenco se hospedando no hotel Sheraton. O próprio clube, via redes sociais, informou que os jogadores vão desembarcar na pista sem passar pelo saguão do aeroporto de Goiabeiras. Mas convidou os torcedores a recepcionarem o time na chegada ao hotel.

“O desembarque da delegação vascaína na chegada ao Aeroporto de Vitória será realizado diretamente na pista, sem passagem pelo saguão. Os torcedores poderão recepcionar os atletas na chegada da delegação ao hotel”, disse o comunicado.

