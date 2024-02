Emprestado pelo Vasco, Orellano é oficializado pelo Cincinnati FC

Cincinnati anuncia Orellano de maneira oficial - (crédito: Foto: Divulgação / FC Cincinnati) Jogada10 Jogada10

O Cincinnati FC anunciou, nesta sexta-feira (23), o argentino Luca Orellano, do Vasco. O ponta de 23 anos acertou, enfim, empréstimo até o fim de 2024 com o clube que disputa a Major League Soccer (MLS).

“Estou orgulhoso de me juntar ao Cincinnati. Fui atraído para este clube por conta do projeto que estão construindo. E eu realmente quero dar meu 100% para este clube e para os torcedores”, disse o jogador em suas primeiras palavras no novo time.

Luca Orellano is #AllForCincy ???????? pic.twitter.com/HAYAAGuLhJ — FC Cincinnati (@fccincinnati) February 23, 2024

O gerente do clube, Chris Albright, também fez declarações sobre atleta argentino, revelado pelo Vélez Sarsfield, a fim de dar as boas-vindas ao jogador.

“Estamos eufóricos em dar as boas-vindas a Luca ao time. Ele é um jogador dinâmico, que tem talento e versatilidade para ser um importante jogador do FC Cincinnati. Seu profissionalismo e mentalidade já deram uma forte impressão e, como resultado, estamos ansiosos por seu desenvolvimento”, disse Chris Albright, gerente do clube.

Pingou no cofre do Vasco

Segundo o jornalista Venê Casagrande, o Vasco recebeu 500 mil dólares (R$ 2,49 milhões de reais no câmbio atual), pelo empréstimo. Ainda segundo Venê, o acordo prevê opção de compra em torno de R$ 16 milhões ao término do vínculo.

Dessa forma, Orellano é mais um da extensa lista de emprestados pelo Vasco. Além dele, o clube cedeu outros 11 atletas, com mais dois (Zé Vitor e Rodrigo) podendo ter o mesmo destino. Relembre a lista completa clicando aqui.

