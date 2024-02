CBF estuda adiar dois jogos do Fortaleza, mas calendário dificulta

Fortaleza é a favor dos adiamentos, enquanto os jogadores feridos se recuperam - (crédito: - Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC) Jogada10 Jogada10

A diretoria de competições da CBF estuda adiar duas partidas do Fortaleza na temporada. Isso acontece depois do ataque de torcedores rivais com bomba e pedras ao ônibus da delegação tricolor na madrugada de quinta-feira (22), no Recife. Logo depois do empate por 1 a 1 contra o Sport, pela Copa do Nordeste. A informação é do portal ‘Itatiaia’.

Na quinta pela manhã, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, disse que o time não queria entrar em campo até que os seis jogadores feridos estiverem recuperados. Entre os casos mais graves, estão os laterais Gonzalo Escobar e Dudu, que devem ficar de fora durante vários dias.

Dificuldades com o calendário

A entidade, portanto, pretende adiar as partidas contra o Fluminense-PI, dia 29, às 20h (de Brasília), pela Copa do Brasil, assim como o duelo com o Botafogo-PB, dia 5 de março, às 19h (de Brasília), pela Copa do Nordeste.

No entanto, o calendário traz limitações para o adiamento. O Fortaleza já tem jogo da Copa do Nordeste marcado para o meio da Data-Fifa de março, na semana do dia 20 (quarta-feira). O período de jogos de Seleções seria a data ideal para encaixar partidas adiadas, porém esse jogo é justamente o Clássico-Rei contra o Ceará.

Outro fato que dificulta os adiamentos é que a segunda fase da Copa do Brasil está marcada para as semanas de 6 e 13 de março. É preciso definir o classificado de Fluminense-PI e Fortaleza antes disso. No Campeonato Cearense, a equipe só volta a campo dia 11 de março.

Jogadores feridos

Os seis jogadores feridos e que foram hospitalizados são João Ricardo, Dudu, Titi, Lucas Sasha e Britez, que tiveram escoriações. O lateral Gonzalo Escobar levou uma pancada na cabeça. O jogador teve boca cortada por cacos de vidro, além de ter sofrido um ferimento no supercílio.

