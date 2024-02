Grêmio e Internacional pedem utilização do VAR no clássico

Grêmio e Inter entendem que a presença do VAR no clássico é fundamental, apesar de ainda ser na fase de grupos do Estadual - (crédito: Max Peixoto / FGF) Jogada10 Jogada10

As diretorias de Grêmio e Internacional convencer à FGF a aderir ao VAR no clássico neste domingo (25/2). Isso porque, no regulamento do Gaúchão, está prevista a utilização do árbitro de vídeo a partir das quartas de final. O Gre-Nal 441 vai ocorrer no Beira-Rio, às 18h (de Brasília), pela 10ª rodada da primeira fase do Estadual.

A dupla enviou o documento a Federação Gaúcha de Futebol pedindo a mudança ainda na noite da última quinta-feira (22). A entidade que administra o futebol no Rio Grande do Sul, esclareceu que a mudança é possível somente se todos os participarem do Estadual concordarem.

Além da aprovação da empresa que possibilita a utilização da tecnologia. Por sinal, a decisão inicial do uso do VAR apenas a partir das quartas de final foi consensual. A definição foi uma escolha de todos os integrantes do Gaúchão em reunião do Conselho Técnico do torneio, que ocorreu em 29 de novembro do ano passado.

Histórico do clássico desde a implantação do VAR

O último clássico entre Imortal e o Colorado pelo Estadual que não teve a presença do árbitro de vídeo foi na etapa de fase de grupo de 2020. Posteriormente, no mesmo ano, as equipes se enfrentaram na decisão do campeonato com a tecnologia disponível.

Desde que foi implementado, o VAR não foi usado em sete oportunidades. Três pelo Gaúchão, duas pela Série A e mais duas pela Libertadores. Nestas partidas foram três vitórias do Grêmio, dois triunfos do Colorado e dois empates. Por outro lado, o árbitro de vídeo esteve à disposição em 21 Gre-Nais, com 11 resultados positivos do Imortal, cinco vitórias do Inter e cinco empates.

O primeiro confronto entre os arquirrivais que teve a presença da tecnologia foi o de número 413, em 2018, exatamente pelo Gaúchão. Já, a primeira vez em que teve interferência do árbitro de vídeo ocorreu seis jogos depois. Na oportunidade, houve uma revisão de cartão. Em ambos os casos, os duelos ocorreram no Beira-Rio e tiveram vitórias do Grêmio.

Grêmio pode ter mudanças

Renato Gaúcho promover mudanças no Tricolor Gaúcho para o confronto. Há grandes chances de Du Queiroz e Pavón serem titulares pela primeira vez. Isso após bons desempenhos em suas estreias pelo Imortal, na goleada por 6 a 2 sobre o Santa Cruz. A dupla deve ganhar as vagas de Cristaldo e Galdino, respectivamente.

Diego Costa tem remotas chances de atuar pelo Grêmio no clássico. O impasse ainda existe, pois o treinador revelou que o centroavante pediu 15 dias para conseguir entrar em forma. No treino da última quinta-feira (22), aliás, Renato testou o zagueiro Rodrigo Ely no lugar de Pedro Geromel.

O provável time titular do Tricolor Gaúcho para o duelo é: Marchesín, João Pedro, Pedro Geromel (Rodrigo Ely), Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Du Queiroz (Cristaldo); Cristian Pavón, Gustavo Nunes e JP Galvão (Diego Costa).

Vale ressaltar que o Gre-Nal, do próximo domingo (25), vale a liderança do Estadual. Afinal, o Colorado se encontra na primeira colocação, com 22 pontos. Já, o Tricolor está uma posição abaixo com dois pontos a menos.

