STJD pune, e Sport terá de jogar com portões fechados e sem torcida visitante

Sport não poderá contar com sua torcida nos jogos organizados pela CBF - (crédito: Foto: Rafael Bandeira / SCR) Jogada10 Jogada10

O Sport sofreu uma pesada punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em decisão desta sexta (23) do presidente José Perdiz, após ataque a delegação do Fortaleza, na última quarta (21).

Segundo o “Ge”, Perdiz deferiu pedido da Procuradoria, atendendo medida cautelar solicitada pelo órgão. Com isso, o Leão terá de jogar com portões fechados em casa e sem a presença de sua torcida em jogos como visitante.

A decisão, porém, só é válida para jogos organizados pela CBF. O que evita que a partida contra o Náutico, marcada para este sábado (24), seja afetada. A torcida do Sport já até esgotou sua parte (2.800 ingressos) para o duelo nos Aflitos.

LEIA MAIS: CBF estuda adiar dois jogos do Fortaleza, mas calendário dificulta

Confira a decisão

“Ante ao exposto, DEFIRO o pedido da Procuradoria para determinar que o Sport Club Recífe jogue em todas as competições organizadas pela CBF como Copa do Nordeste e Copa do Brasil (em todas as categorias) com portões fechados, sem torcida quando for mandante e na condição de visitante também ficará sem o direito a ingressos para seus torcedores até que o STJD julgue a denúncia por uma de suas Comissões Disciplinares. Defiro o pedido de terceiro interessado protocolado pela Federação Cearense de Futebol. Abra-se vista ao Sport Club do Recife e à Federação Cearense para querendo, se manifestar no prazo legal.”

Relembre o caso

O ônibus do Fortaleza foi apedrejado na noite da última quarta, após o empate em 1 a 1 com o Sport, na Arena Pernambuco, pela Copa do Nordeste. Seis jogadores ficaram feridos e precisaram ser encaminhados ao hospital.

No retorno para Fortaleza, o presidente do clube, Marcelo Paz, defendeu que a equipe só volte a atuar quando os culpados forem punidos. O lateral-esquerdo Gonzalo Escobar sofreu trauma cranioencefálico e precisou levar 13 pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.