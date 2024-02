Audax x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo precisa da vitória para sonhar com vaga no Carioca - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

Com o alerta ligado já desde cedo na temporada, o Botafogo enfrenta o lanterna da Taça Guanabara, Audax, neste sábado (24), pela décima rodada do Carioca.

A partida, marcada para o Nilton Santos – apesar do mando ser do time de Angra -, terá início às 16h (de Brasília). E marca o primeiro jogo do Glorioso desde a saída de Tiago Nunes, anunciada na última quinta (22).

Além de ser também o primeiro do árbitro Bruno Mota Correia desde o polêmico Fluminense x Vasco, pela oitava rodada.

Onde assistir

O confronto deste sábado terá a transmissão da Band, pela TV aberta, e do Canal GOAT, no YouTube.

Como chega o Audax

Sem pontuar ainda na competição, o virtual rebaixado Audax pode oficializar a queda de vez nesta rodada. Para evitar isso, precisaria vencer e torcer para no máximo um empate do Bangu diante do Madureira.

Se tropeçar, a queda para a Série A2 será efetivada. A equipe de Angra só marcou um gol na competição – exatamente na última rodada, em derrota para o Nova Iguaçu (2 a 1).

Como chega o Botafogo

O Botafogo vem numa panela de pressão para o confronto. Após sofrer novo empate tardio (contra o Aurora, pela segunda fase da Libertadores) e demitir o técnico Tiago Nunes, o elenco ainda sofre com protestos, como o de mais cedo nesta sexta.

O auxiliar Fábio Mathias, quem comandará o time, tem problemas novos e antigos. Victor Sá foi vendido para o Krasnodar e não joga mais pelo Fogão. Além disso, John, Jeffinho e Luiz Henrique seguem lesionados e não vão a campo.

Rafael, Pablo e Patrick de Paula também não estão aptos. A boa notícia, porém, é que não há suspensos no Botafogo. Mas, cabe salientar, Tiquinho Soares e Matheus Nascimento estão pendurados e poderiam ficar fora da última rodada, contra o Fluminense.

AUDAX X BOTAFOGO

10ª rodada do Campeonato Carioca-2024

Data: 24/02/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Audax: Anderson Max; Ramon, Igor Silva, João Victor e Paulo Victor; Edilson, Romarinho, Diego Miticov e Acácio; Bruno Paulo e Fábio Henrique. Técnico: Luciano Quadros

Botafogo: Gatito Fernández; Mateo Ponte (Damián Suárez), Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Tchê Tchê e Eduardo; Savarino, Junior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Fábio Mathias (interino)

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Daniel de Oliveira Alves Pereira

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

