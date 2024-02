Bournemouth x Manchester City: escalações e onde assistir

Pep Guardiola durante treinamento de preparação do Manchester City - Foto: Divulgação / Man. City - (crédito: Foto: Divulgação / Man. City) Jogada10 Jogada10

Bournemouth e Manchester City se enfrentam neste sábado (24), às 14h30, em partida válida pela 26ª rodada da Premier League. Na briga pela liderança, os Citzens vão em busca da vitória fora de casa, no Estádio Vitality para seguir na caça ao líder Liverpool.

Como chega o Bournemouth

O Bournemouth faz uma campanha regular na Premier League, mas atravessa um momento ruim na competição. A equipe não vence há seis partidas e começa a se preocupar com a zona de rebaixamento. Na 13ª posição, com 28 pontos, o time está com oito de vantagem para o Luton Town, primeiro dentro da zona da degola.

Além disso, o Bournemouth segue com uma série de desfalques. Tyler Adams, Max Aarons, Ryan Fredericks, James Hill e Darren Randolph, lesionados, estão fora da partida. Enquanto Philip Billing, suspenso, é outra ausência.

Como chega o Manchester City

O City não depende mais apenas de suas forças para conquistar a Premier League. Assim, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola viu o Liverpool abrir quatro pontos de vantagem na liderança e precisa do triunfo fora de casa para voltar a ficar a um ponto da primeira posição. No momento, a equipe está na vice-liderança com 56 pontos.

Além disso, Jack Grealish e Josko Gvardiol devem seguir como desfalques. Ao mesmo tempo, o meia Kevin De Bruyne será avaliado pelo departamento médico após sofrer uma pancada no tendão e aparece como dúvida para o jogo deste sábado.

Bournemouth x Manchester City

26ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 24/02/2024, às 14h30 (de Brasília)

Local: Estádio Vitality, em Bournemouth (ING)

Bournemouth: Neto; Adam Smith, Marcos Senesi, Illia Zabarnyi e Lloyd Kelly; Lewis Cook, Ryan Christie, Antoine Semenyo e Justin Kluivert; Marcus Tavernier e Dominic Solanke. Técnico: Andoni Iraola.

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, John Stones e Manuel Akanji; Rodri, Phil Foden, Julián Álvarez e Bernardo Silva; Oscar Bobb e Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Árbitro: Jarred Gillett (ING)

VAR: Andy Madley (ING)

Onde assistir: ESPN e Star+

