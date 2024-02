Benzema: ‘Quem diz que quero voltar para Europa está mentindo’

Karim Benzema durante partida das oitavas de final da Champions da Ásia - Foto: DIvulgação / Al Ittihad - (crédito: Foto: DIvulgação / Al Ittihad) Jogada10 Jogada10

Karim Benzema esclareceu a sua situação no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e negou que exista qualquer atrito com o técnico Marcelo Gallardo. Após a classificação do clube para as quartas de final da Champions da Ásia, com a vitória por 2 a 1 sobre o Navbahor Namangan, do Uzbequistão, o atacante francês afirmou que está feliz na Arábia Saudita e descartou um retorno para o futebol europeu.

“Estou de volta e agora estou melhor. As histórias sobre minha saída não são verdadeiras e estou feliz na Arábia Saudita. Não tenho problema algum com o Gallardo. Quem diz que quero voltar para a Europa está mentindo. Estou muito feliz no Al Ittihad. Da minha parte, não tenho problema com ninguém. Perguntei ao treinador sobre a minha ausência, e ele achou que eu estava pronto para o estágio no Dubai”.

Benzema foi titular na vitória por 2 a 1 sobre o Navbahor Namangan, na última quinta-feira (22), mas não balançou a rede a favor de sua equipe. Isto porque o atacante acabou marcando um gol contra.

No entanto, a equipe agora se prepara para enfrentar o poderoso Al-Hilal, que atravessa uma série de 23 vitórias consecutivas. Além disso, o time comandado pelo técnico Jorge Jesus é o líder isolado do Campeonato Saudita e o clássico promete fortes emoções nas quartas de final da Champions da Ásia.

O duelo entre Al-Hilal e Al-Ittihad, pelas quartas de final da competição internacional, está marcado para o próximo dia 5 de março.

