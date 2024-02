Botafogo mira Sampaoli, diz jornalista italiano

Sampaoli poderia ser o próximo técnico do Botafogo - (crédito: Foto: Divulgação Marcelo Cortes - Flamengo) Jogada10 Jogada10

Após a demissão de Tiago Nunes do Botafogo, o clube já entrou em ação em busca de um substituto. E, de acordo com o jornalista Rudy Galetti, do Sky Sport, esse nome poderia ser o de Jorge Sampaoli.

Segundo Galetti, especializado em transferências, o Botafogo já iniciou contato com o treinador argentino. Mas, ainda de acordo com o jornalista, as conversas estão em estágio inicial.

É esperada, em breve, uma nova rodada de negociação entre as partes. O último time de Sampaoli foi o Flamengo, em trabalho que durou cinco meses. Ele está sem clube desde setembro, quando foi demitido.

>LEIA MAIS: Torcedores do Botafogo pedem saída de Tiquinho: ‘Pipoqueiro’