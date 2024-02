Leverkusen vence Mainz e alcança recorde no futebol alemão

Jogadores de Leverkusen e Mainz em disputa de bola na Bundesliga - Foto: Ina Fassbender/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Ina Fassbender/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Bayer Leverkusen, comandado pelo técnico Xabi Alonso, fez história no futebol alemão nesta sexta-feira (23). Em casa, a equipe venceu o Mainz por 2 a 1, na partida de abertura da 23ª rodada da Bundesliga, e alcançou um recorde no país: maior sequência invicta de um time alemão. Granit Xhaka e Robert Andrich anotaram os gols do triunfo, enquanto Dominik Kohr descontou para os visitantes na BayArena.

O Leverkusen havia igualado o Bayern de Munique com 32 partidas oficiais sem derrota, contando todas as competições. Dessa maneira, o resultado desta sexta-feira foi a 33ª partida consecutiva de invencibilidade da equipe, algo jamais alcançado por outro clube da Alemanha.

Ao mesmo tempo, o Leverkusen chegou aos 61 pontos e segue disparado na liderança da Bundesliga. Além disso, o clube tem incríveis 11 pontos de vantagem sobre o rival Bayern de Munique. No entanto, os bávaros ainda vão entrar em campo nesta 23ª rodada do Campeonato Alemão e podem diminuir a diferença.

Jogos da 23ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (23/2)

Leverkusen 2×1 Mainz

Sábado (24/2)

Union Berlin x Heidenheim – 11h30

Werder Bremen x Darmstadt – 11h30

Stuttgart x Colônia – 11h30

Monchengladbach x Bochum – 11h30

Bayern de Munique x RB Leipzig – 14h30

Domingo (25/2)

Eintracht Frankfurt x Wolfsburg – 11h30

Borussia Dortmund x Hoffenheim – 13h30

Augsburg x Freiburg – 15h30

