Vasco x Volta Redonda: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vasco sai novamente do Rio para mais um confronto do Carioca. Dessa vez, o Cruz-Maltino vai enfrentar o Volta Redonda, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O duelo ocorre, neste sábado (24), às 17h30, pela 10ª rodada do Estadual.

Na verdade, esta partida representa um reencontro das equipes. Afinal, na edição passada do torneio se enfrentaram no mesmo palco, também pela primeira fase. Na oportunidade, o Voltaço venceu por 2 a 1. No Carioca de 2024, o Gigante da Colina ocupa a quarta colocação, com 16 pontos. Já o time da Cidade do Aço, está em nono, com nove.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SBT na TV aberta, além do SporTV na TV fechada, Premiere no pay-per-view. Assim como da Cazé TV em seus canais no YouTube e Twitch.

Como chega o Vasco

O Vasco se encontra em fase invicta de quatro jogos, sendo duas vitórias e dois empates. A equipe busca seu segundo triunfo consecutivo, o anterior, aliás, foi uma virada por 4 a 2 sobre o Botafogo, no Nilton Santos. Tratava-se de um confronto direto por uma vaga às semifinais do Estadual. Com o resultado positivo, o Cruz-Maltino retornou ao G4 do torneio.

Assim, entende que uma vitória sobre o Volta Redonda representa uma consolidação na zona de classificação à fase final da competição. A grande novidade fica pela presença de Sforza na lista de relacionados. O recém-contratado volante argentino pode fazer sua estreia pelo Gigante da Colina já neste duelo.

Ramón Díaz contará com os retornos dos zagueiros João Victor e Medel, que cumpriram suspensão. Por outro lado, Paulo Henrique é desfalque depois de receber o terceiro cartão amarelo. Puma Rodriguez e Rojas brigam por uma vaga entre os 11 iniciais. Há a possibilidade de o comandante escalar uma equipe alternativa para poupar algumas peças importantes. Isso porque, na próxima terça-feira (27), haverá a estreia na Copa do Brasil diante do Marcílio Dias.

Como chega o Volta Redonda

O Voltaço não tem mais chances de se classificar para as semifinais do Carioca. Até porque o time conseguiu apenas duas vitórias nas nove rodadas do campeonato. Aliás, chega para o jogo com uma sequência de quatro partidas sem um resultado positivo. O momento ruim provocou a demissão do técnico Felipe Maestro, também ex-jogador do Vasco.

Na última partida, o empate em 1 a 1 com a Portuguesa, marcou a reestreia do treinador Rogério Côrrea, que comandou a equipe no ano passado. O time da Cidade do Aço ainda busca uma vaga entre a quinta e oitava colocação. Afinal, seu desejo é disputar a Taça Rio.

O zagueiro Augusto será ausência certa, pois cumprirá suspensão, após receber cartão vermelho. O técnico também não poderá estar à beira do gramado pelo mesmo motivo. O atacante Lucas Oliveira, aliás, não poderá ser relacionado, pois está emprestado pelo Vasco.

VASCO X VOLTA REDONDA

10ª rodada do Campeonato Carioca

Data e horário: 44/02/2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Kléber Andrade, Cariacica, Espírito Santo (ES)

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Rojas), Maicon (Medel), Rojas (João Victor), Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Galdames e Sforza (Payet); Rossi (David) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

VOLTA REDONDA: Paulo Henrique; Wellington Silva, Michel Custódio, Marco Gabriel e Sánchez; Thiago Alagoano, Henrique Silva e Robinho; Vinícius Moura, Ítalo e MV. Técnico: Rogério Côrrea.

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves

Assistentes: Michael Correia e Diego Luiz Couto

VAR: Paulo Renato Moreira

