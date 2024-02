Barcelona x Getafe: onde assistir, escalações e arbitragem

Vitor Roque deverá começar no banco de reservas - (crédito: Foto: Lluis Gene/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo da La Liga 2023/24. Afinal, neste sábado, o Barcelona recebe o Getafe pela 26ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Olímpico de Montjuïc, às 12h15 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 12h15 (de Brasília).

Como chega o Barcelona

O Barça é o atual campeão, mas está longe da liderança. Com 54 pontos, o clube catalão tem oito a menos que o Real Madrid, primeiro colocado, e está em terceiro. Os dois times, porém, ainda se enfrentam, o que pode dar um ânimo aos blaugranas. Entre eles está o Girona, em segundo, mas que pode perder a posição para os comandados de Xavi Hernández.

Como chega o Getafe

O Getafe está no meio da tabela, longe da zona de rebaixamento e longe da zona de classificação da Uefa. Os Azulones, porém, sabem que não poder dar bobeira e querem incomodar para fazer uma graça nesta reta final.

BARCELONA X GETAFE

La Liga 2023/24 – 26ª rodada

Data e horário: 24/02/2024, às 12h15 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Montjuïc, em Barcelona (ESP)

BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí e João Cancelo; Gündogan, Oriol Romeu e De Jong; Lamine Yamal, Lewandowski e Pedri. Técnico: Xavi Hernández

GETAFE: Soria; Iglesias, Dakonam, Alderete e Diego Rico; Greenwood, Maksimovic, Milla e Martín; Borja Mayoral e Jaime Mata. Técnico: Pepe Bordalás

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz

Assistentes: Eliana Fernández González e Ignacio Alonso López

VAR: Eduardo Prieto Iglesias

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.