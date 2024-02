John, do Botafogo, ainda deverá levar 45 dias para voltar

John está fora de ação desde o dia 3 de fevereiro - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo.) Jogada10 Jogada10

O goleiro John ainda vai demorar um tempo a voltar a campo pelo Botafogo. Lesionado durante o jogo contra o Nova Iguaçu, o arqueiro deverá levar mais um mês e meio para retornar.

É o que informa a repórter Jéssica Maldonado, do “Ge”, que atualizou a situação dos atletas que estão machucados no Glorioso. John teve uma lesão musculotendínea no adutor direito.

Jeffinho, que teve lesão no músculo adutor da coxa direita no mesmo jogo, no dia 3 de fevereiro, deve retornar em um mês. O atacante de 24 anos já havia marcado três gols em seis jogos pelo Glorioso antes de se machucar.

LEIA MAIS: Botafogo mira Sampaoli, diz jornalista italiano

Outro ponta machucado é Luiz Henrique, com problema na panturrilha esquerda. Ele segue fora de combate contra o Audax (sábado) e dificilmente enfrentará o Aurora (BOL), quarta (28).

Já o zagueiro Pablo, que sequer estreou pelo Botafogo, é o mais próximo do retorno. Ele, que sentiu dores na coxa em treinamento logo em sua primeira semana, pode ficar pronto para o duelo da volta contra os bolivianos.

Para o jogo contra o Audax, porém, sem chance de atuar, visto que já defendeu o Flamengo no Carioca e não pode jogar por dois clubes diferentes.

Rafael e Patrick de Paula, que sofreram lesões mais graves, estão em estágio final de recuperação. Sem promessa, porém, de quando voltarão a ficar à disposição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.