Bologna vence o Hellas Verona e entra no G4 do Campeonato Italiano

Na abertura da 26º rodada do Campeonato Italiano, o Bologna fez o dever de casa e bateu o Hellas Verona por 2 a 0, no Renato Dall’ara lotado. Giovanni Fabbian e Freuler marcaram os gols da vitória, de uma equipe que dominou as ações e teve tranquilidade para construir o resultado. Com o triunfo, o Rossoblù entrou no G4 com 48 pontos, porém dois jogos a menos que o Atalanta. Os visitantes seguem na zona de rebaixamento, com 20.

Na próxima rodada, o Bologna visita a Lazio, dia primeiro de março, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma. O Hellas Verona, por sua vez, recebe o Sassuolo, dois dias depois, às 8h30 (de Brasília), no Marcantonio Bentegodi0.

Domínio resulta em gol

Nos primeiros quarenta e cinco minutos, o Bologna fez valer a sua casa e teve o domínio das ações ofensivas. Do outro lado, o Verona tentou incomodar nas bolas paradas, mas faltou força e intensidade para abrir o placar. Aos 27, Giovanni Fabbian estava no lugar certo e na hora exata na pequena área. Após cruzamento, a sobrou para o jogador só empurrar para o fundo da rede.

Arqueiro evita tentos

Em outra boa chegada dos donos da casa, Orsolini avançou pelo lado esquerdo e finalizou rasteiro, à queima roupa de Montipo, que tirou da área com o pé. No último lance da primeira etapa, Ndoye fez grande jogada individual e acertou um belo chute da entrada da área. Assim, o arqueiro dos visitantes brilhou novamente.

Mais um do Bologna

Na etapa final, Noslin dominou e soltou a bomba de longa distância, entretanto a bola passou perto do poste esquerdo. Logo em seguida, o Bologna sacramentou a vitória. Freuler recebeu na área e bateu de primeira para ampliar o marcador e levar a torcida à loucura.

Na reta final da partida, o Verona não teve força para encurtar a diferença e buscar o empate. Por fim, a melhor chance foi de Thomas Henry, que finalizou para grande defesa de Lukasz Skorupski.

Campeonato Italiano – 26ª rodada

Sexta-feira (23/02)

Sábado (24/02)

Sassuolo x Empoli – Città del Tricolore – 11h

Salernitana x Monza – Arechi – 14h

Genoa x Udinese – Luigi Ferrasi – 16h45h

Domingo (25/02)

Juventus x Frosinone – Juventus Stadium – 8h30

Cagliari x Napoli – Sardegna – 11h

Lecce x Inter de Milão – Via del Mare – 14h

Milan x Atalanta – Giuseppe Meazza (Sant Siro) – 16h45

Segunda-feira (26/02)

Roma x Torino – Olímpico de Roma – 14h30

Fiorentina x Lazio – Artemio Franchi – 16h45

