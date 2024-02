Aston Villa x Nottingham Forest: escalações e onde assistir

Jogadores do Aston Villa durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação / Aston Villa - (crédito: Foto: Divulgação / Aston Villa) Jogada10 Jogada10

Aston Villa e Nottingham Forest se enfrentam neste sábado (24), às 12h, em partida válida pela 26ª rodada da Premier League. Na briga por uma vaga de classificação para as próximas competições europeias, os Villans vão contar com o apoio dos torcedores no Villa Park para seguir firme na disputa para participar da próxima edição da Champions.

Como chega o Aston Villa

O Aston Villa vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Fulham e contou com a “ajuda” dos concorrentes diretos pelas primeiras posições. Isto porque a equipe viu o tropeço do Tottenham contra o Wolverhampton e segue forte na briga por uma vaga na próxima edição da Champions. Dessa maneira, os Villans aparecem na 4ª posição, com 49 pontos, dois de vantagem para o Spurs, em quinto, posição que garante vaga na Liga Europa.

Como chega o Nottingham Forest

Por outro lado, o Nottingham Forest vem de uma grande vitória por 2 a 0 sobre o West Ham. Além disso, o triunfo encerrou uma sequência de seis jogos sem vitória, somando a Premier League e a Copa da Inglaterra.

Aston Villa x Nottingham Forest

26ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 24/02/2024, às 12h (de Brasília)

Local: Villa Park, em Birmingham (ING)

Aston Villa: Martínez; Cash, Pau Torres, Lenglet e Alex Moreno (Digne); Douglas Luiz e McGinn; Bailey, Tielemans e Ramsey; Watkins.

Nottingham Forest: Sels; Williams, Felipe, Murillo e Tavares; Danilo e Nico Dominguez; Elanga, Gibbs-White e Hudson-Odoi; Awoniyi.

Onde assistir: Star+

