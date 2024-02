Jogador do QPR é condenado por quebrar crânio de homem em briga

Ilias Chair em ação pelo QPR - (crédito: Ilias Chair - Reprodu....o Instagram @ilias_chair) Jogada10 Jogada10

A Justiça belga condenou o meia Ilias Chair, do Queens Park Rangers, a um ano de prisão. O motivo foi uma briga que aconteceu em 2020, na Bélgica, onde o jogador marroquino quebrou o crânio de um homem com uma pedra. O “The Sun” deu a informação.

À época, Chair negou as acusações, mas o Tribunal o identificou como responsável. Além da condenação, ele recebeu uma multa de pouco mais de 15 mil euros (R$ 81 mil na atuação cotação). A Justiça local também condenou outros dois homens.

Ilias Chair recorrerá da decisão e por enquanto segue liberado para seguir atuando pelo QPR. Nesta temporada, ele disputou 31 partidas, com quatro gols marcados e cinco assistências na Championship, a segunda divisão inglesa.

“O clube está em contato regular com a equipe jurídica de Ilias Chair em relação a uma acusação de agressão que foi feita contra ele. O processo judicial ainda não chegou ao fim. Como tal, o clube não fará mais comentários nesta fase”, disse o Queens Park Rangers em nota.

O jogador nasceu na Bélgica, mas naturalizou-se marroquino. Ele disputou a última Copa do Mundo com a seleção africana, que terminou no quarto lugar, e entrou em campo em um jogo.

