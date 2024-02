Bruno Henrique quer cautela com favoritismo colorado no Gre-Nal

Bruno Henrique não quer que o Internacional caia na armadilha do favoritismo no Gre-Nal - Foto: Divulgação Ricardo Duarte/SCInternacional - (crédito: Foto: Divulgação Ricardo Duarte/SCInternacional) Jogada10 Jogada10

Recém-chegado ao Internacional, Bruno Henrique disputará seu primeiro Gre-Nal neste domingo. Aos 34 anos, entretanto, não é possível afirmar que o volante não conheça os clássicos. Ao contrário, disputou o Palmeiras x Corinthians com as camisas de ambos os clubes paulistanos. Nesta sexta-feira, o jogador afirmou que o Colorado precisa saber usar o teórico favoritismo no confronto a seu favor.

“Temos um time forte, um treinador muito bom, mas dentro desse contexto uma das piores armadilhas que a gente pode cair é essa do favoritismo. É um clássico e em nenhum momento podemos cair nisso. Temos de fazer um jogo muito bom para vencer”, afirmou.

Bruno admite expectativa diferente para domingo

Falando sobre a própria expectativa, Bruno Henrique disse sentir-se privilegiado por, aos 34 anos, poder jogar o seu primeiro clássico gaúcho: “Poder jogar um Gre-Nal é uma felicidade muito grande para qualquer jogador. Espero fazer um grande jogo para ajudar a minha equipe. Vamos em busca dessa vitória. Encaramos o Gre-Nal como ele sempre deve ser encarado. De uma maneira diferente porque inegavelmente é um jogo diferente”, enfatizou.

LEIA MAIS: Confira a classificação do Campeonato Gaúcho

A provável volta de Mauricio ao time pode fazer com que Bruno seja deslocado para uma posição mais central em campo. Apesar das nuances em suas funções, Bruno Henrique assegura estar preparado para desempenhar seu papel com eficácia.

“Quando jogo como segundo volante, à frente do Aránguiz, tenho a função de pegar o jogo um pouco mais no meio caindo pelos dois lados, mas mais pelo meio. Na posição da direita, também pego o jogo pelo meio, mas caindo mais pelo lado direito. Muda um pouco, mas dentro do nosso estilo de jogo estou bem para fazer as duas funções. Já tinha feito as duas no ano passado e tenho que estar preparado. Independente da posição espero estar 100% para fazer um bom jogo”, explicou o jogador.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.