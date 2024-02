Cássio será julgado por expulsão no clássico contra o Palmeiras

Cássio foi expulso e pode pegar até três jogos - (crédito: Foto: Fernanda Luz/Ag. Paulistão) Jogada10 Jogada10

O goleiro Cássio, do Corinthians, irá a julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP). O motivo foi sua expulsão no clássico do último domingo (18), contra o Palmeiras, quando o Timão empatou em 2 a 2. O arqueiro pode pegar até três jogos de suspensão.

O TJD-SP protocolou uma denúncia e enquadrou Cássio no Artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). De acordo com o texto, Cássio teria praticado ‘ato desleal ou hostil durante a partida’. O lance de sua expulsão ocorreu nos minutos finais, quando ele fez falta no palmeirense Rony e impediu uma chance clara de gol.

O julgamento de Cássio ocorre na próxima terça-feira, às 17h. Ele já não enfrenta a Ponte Preta, neste domingo, pelo Paulistão, por conta da suspensão automática. Carlos Miguel, que já jogou contra o Cianorte (PR), pela Copa do Brasil, deverá manter-se na baliza titular corintiana.

