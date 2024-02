Escobar, do Fortaleza, está com perda transitória de consciência

Gonzalo Escobar foi a maior vítima do ataque de torcedores do Sport ao ônibus do Fortaleza - Foto: Mateus Lotif/Fortaleza - (crédito: Gonzalo Escobar) Jogada10 Jogada10

Os desdobramentos do atentado ao ônibus do Fortaleza tem no lateral-esquerdo Gonzalo Escobar a maior vítima. De acordo com o Diretor de Saúde e Performance do clube, doutor Cláudio Maurício, o estado de saúde do atleta é preocupante e inspira cuidados.

“Gonzalo Escobar foi o mais severamente ferido fisicamente. Além dos cortes no rosto e na boca, ele sofreu um trauma cranioencefálico. Não podemos afirmar se foi causado pelos fragmentos da bomba ou por pedras. Ele teve uma perda transitória de consciência, tanto que foi inicialmente para a UTI. Recebeu suporte lá até recuperar um pouco de consciência”, revelou o especialista, durante uma entrevista concedida ao canal oficial do time no Youtube, nesta sexta-feira (23).

Emocional de Escobar segue abalado

O médico acrescentou que o jogador argentino está emocionalmente abalado pela situação; Todavia, assegurou que o clube está comprometido em fornecer suporte integral a todos os envolvidos no incidente.

“Escobar está sentindo dor nas áreas machucadas. Ele está bastante abalado. Devido ao trauma cranioencefálico, ele seguirá um protocolo de pelo menos uma semana. Vamos oferecer apoio psicológico máximo. Ele está emocionalmente abalado. Por fim, Lucero estava ao lado dele e também foi afetado. Vamos dar apoio a todos eles.”

Na mesma entrevista, doutor Maurício optou por não estabelecer um prazo para o retorno dos jogadores feridos aos treinamentos, mas ofereceu uma visão geral do estado de cada um.

“É difícil prever quem voltará primeiro. João, Sasha e Dudu estão em melhores condições. Titi e Brítez estão no meio do caminho. Escobar enfrentará o maior tempo de recuperação. Todos os atletas que testemunharam aquele inegavelmente incidente precisarão de atenção especial.”

