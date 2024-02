Willian Bigode e Furch disputam posição no ataque do Santos

Willian e Furch: só um começa jogando no domingo (25) - (crédito: William Bigode e J..lio Furch - Santos - Divulga....o) Jogada10 Jogada10

O Santos ainda tem uma dúvida entre Willian Bigode e Julio Furch para o jogo de domingo (25), contra o São Bernardo. Os dois disputam uma posição no ataque titular para a partida, naquela que deve ser a única incerteza de fato na equipe comandada por Fábio Carille. De resto, as vagas no onze inicial estão definidas.

Willian e Furch lutam por um lugar ao lado de Guilherme no ataque santista. O time ainda deverá ter a volta do meia Giuliano, que andou machucado nas últimas semans, mas já está disponível. Quem está fora, por outro lado, são o lateral-direito Hayner, suspenso, e o meia Cazares, lesionado.

Neste Paulistão, Willian Bigode disputou nove partidas, sendo titular em cinco delas, mas marcando apenas um gol. Aos 37 anos, o veterano balançou a rede apenas no empate com o Mirassol, em 2 a 2. Por outro lado, Furch tem uma média um pouco melhor, também tendo anotado um gol, mas em seis jogos, dos quais foi titular em quatro.

Líder isolado do Grupo A, com 19 pontos, o Santos está praticamente garantido no mata-mata do Paulistão. O time deve ir a campo assim: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano e Otero; Guilherme e Willian (Furch). A bola rola às 11h, no Morumbis.

