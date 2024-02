Zagueiros do Palmeiras passam em branco no começo de ano

Murilo, Gómez, Luan e Naves: zero gol em 2024 - (crédito: Marcelo Caitano) Jogada10 Jogada10

Embora os zagueiros do Palmeiras tenham a obrigação primária de fazer o time não sofrer gols, eles também já ajudaram o Alviverde a marcar tentos lá na frente. Entretanto, em 2024, nenhum deles balançou a rede até o momento, algo raro para o quarteto de defensores.

Nas nove partidas feitas até então, em 2024, Murilo, Gustavo Gómez e Luan vem passando em branco. No ano passado, o quarteto marcou 12 gols somados. Aliás, desde a épica virada sobre o Botafogo, por 4 a 3, pelo Brasileirão passado, nenhum dos três nomes da defesa titular fez gol. Naves, que vem jogando neste ano, também ainda não balançou a rede, embora também não o tenha feito em 2023.

Se os números ofensivos da zaga estão abaixo, as próprias estatísticas defensivas também vivem uma baixa em relação à última temporada. Apesar do time estar invicto neste ano, com a melhor campanha do Paulistão, o Verdão levou sete gols. Nos nove primeiros jogos de 2023, foram cinco tentos em contra.

Gustavo Gómez, com uma fratura no dedo do pé esquerdo, fica fora dos próximos jogos do Palmeiras, o que poderá fazer o técnico Abel Ferreira mudar o esquema para o jogo deste sábado (24), contra o Mirassol. Mais uma oportunidade para que seus companheiros possam quebrar o tabu na temporada.

Murilo

2023: 48 partidas – 5 gols e 3 assistências

2024: 7 partidas – nenhum gol

Gustavo Gómez

2023: 63 jogos – 6 gols e 6 assistências

2024: 7 jogos – nenhum gol

Luan

2023: 41 partidas – 1 gol e 2 assistências

2024: 6 partidas – nenhum gol

Naves

2023: 14 jogos – nenhum gol

2024: 3 jogos – nenhum gol

