Náutico x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico deste sábado no Estádio dos Aflitos é aguardado sob clima de tensão - Foto: Igor Cysneiros/ SCR

Três dias após o grave incidiente em que membros de uma de suas torcidas organizadas atacaram o ônibus com jogadores do Fortaleza, o Sport volta a campo. Neste sábado (24), às 16h30 (de Brasília), o clube vai ao Estádio dos Aflitos, onde acontecerá o Clássico dos Clássicos, como é conhecido o confronto com o Náutico, pela nona rodada do Campeonato Pernambucano.

Como se não bastasse a rivalidade local entre dos dois maiores clubes do estado, os acontecimentos recentes dão à partida uma carga extra de tensão. Por isso, a polícia do estado de Pernambuco redobrou suas atenções visando evitar novos episódios de vandalismo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do aplicativo de streaming DAZN.

Como chega o Náutico

Precisando vencer para tentar recuperar a segunda posição na tabela de classificação, o Timbu chega preocupado com o adversário e a segurança nos Aflitos. Tanto que contratou 180 profissionais de segurança para a partida. Em campo, a única dúvida do técnico Alan Aal é entre Paulo Sérgio e Evandro no ataque.

Como chega o Sport

Os atos de vandalismo de sua torcida contra os jogadores do Fortaleza abalaram, afinal, também o Sport. O clube foi punido pela CBF com perda de mando de campo, entre outras sanções. Sendo assim, o assunto do clássico acabou ficando em segundo plano nos últimos dias. Desse modo, a forma como os jogadores entrarão em campo para o clássico se tornou uma incógnita. Por fim, o técnico Mariano Soso vai com o que tem de melhor para o jogo.

NÁUTICO X SPORT

Nona rodada do Campeonato Pernambucano

Data: 24/02/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife (PE)

Náutico: Vagner; Arnaldo, Joécio, Rafael Vaz e Diego Matos; Marcos Júnior, Marco Antônio, Patrick Allan e Kauan Santos; Fernandinho e Paulo Sérgio (Evandro). Técnico: Allan Aal

Sport:Thiago Couto; Rosales, Rafael Thyere, Renzo (Luciano Castán) e Felipinho; Fabinho, Fábio Matheus, Alan Ruiz, Arthur Caíke e Lucas Lima; Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho

Assistentes: José Romão da Silva Neto e Humberto Martins Dias Silva

