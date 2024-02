Futebol árabe teria interesse no goleiro Ter Stegen

Ter Stegen, goleiro do Barcelona, teria proposta para jogar na Arábia Saudita. As informãções são do jornalista Achraf Ben Ayad. Em uma publicação na sua conta no X (antigo Twitter), o colaborador do jornal catalão Mundo Deportivo noticiou o suposto interesse. Contudo, não revelou maiores detalhes, como qual clube e os valores envolvidos.

Por parte do staff do atleta, inclusive, não há qualquer informação oficial: “Não sabemos de nada”, afirmaram ao jornal.

Ter Stegen voltou a jogar recentemente após lesão

Ter Stegen é um dos líderes no vestiário do Barcelona. O goleiro recentemente voltou aos campos após se recuperar de uma lesão nas costas que o manteve afastado desde novembro do ano passado. Embora ainda não tenha mantido sua meta invicta nos três jogos em que participou, sua presença já é sentida na equipe. O capitão fez sua primeira partida em 11 de fevereiro contra o Granada.

Em suma, o jogador chegou ao clube catalão na temporada 2014-15. após 10 anos no Barcelona, prolongou seu vínculo até 2028 em agosto passado. Com essa decisão, o goleiro abriu mão de parte do salário dos dois anos restantes de contrato.