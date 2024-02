América-MG x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

América e Atlético fazem o grande clássico da rodada do Campeonato Mineiro neste sábado (24/2), às 16h30 (de Brasília). O duelo no Independência vale pela sétima rodada. O América lidera o Grupo C, com 14 pontos e tem a melhor campanha geral. Vencendo, se garante antecipadamente na semifinal. O Galo, com dez pontos, está ponta do Grupo B, mas precisa vencer para não correr o risco de cair para o segundo lugar. Só prá lembrar: em Minas, só avançam às semifinais os campeões de grupo e o melhor segundo colocado.

Para que você não perca nada deste clássico, a Voz do Esporte preparou uma cobertura de alto nível. Começa com um pré-jogo a partir das 15h (de Brasília) sob o comando do premiado Rafael Esgrilis (prêmio Aceesp 2023) que também estará na narração.