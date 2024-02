Grêmio realiza concentração estendida antes do Grenal 441

Elenco do Grêmio está concentrado desde sexta (23) - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Jogada10 Jogada10

O Grêmio deu início, de forma antecipada, à sua concentração para o Grenal deste domingo (25), pelo Campeonato Gaúcho. O elenco tricolor já se prepara desde a noite desta sexta para o clássico diante do eterno rival, Internacional, que ocorrerá pela 441ª vez neste fim de semana.

Inicialmente, a concentração começaria após o treinamento deste sábado, mas o técnico Renato Gaúcho e sua comissão optaram por iniciar o processo antes da hora. Com 20 pontos, o Tricolor pode desbancar o adversário na liderança do Estadual, desde que o vença no Beira-Rio.

O time ainda é mantido em mistério, mas algumas peças vão, aos poucos, se encaixando. No meio-campo, Du Queiroz deve entrar no lugar de Cristaldo, enquanto Pavón tem grandes chances de começar no ataque, ao lado de Gustavo Nunes e João Pedro Galvão.

Mas a maior novidade deverá ser Diego Costa. Ele treinou sem limitações nos últimos dias e poderá estrear no Tricolor, mas a tendência é que comece no banco de reservas. O provável time tem Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Du Queiroz e Pepê; Pavon, Gustavo Nunes e João Pedro Galvão.

