Ancelotti dá pistas sobre como usará Vini Jr e Mbappé juntos no Real

Em entrevista neste sábado (24/2), na véspera de Real Madrid, x Sevilla, o técnico Carlo Ancelotti deu pistas sobre o que vai ocorrer a partir da próxima temporada: como usar Vini Jr e Mbappé juntos?. Como é certa a chegada do astro do PSG, ficava a pergunta: os dois que estão entre os melhores do mundo, jogam na mesma posição, pela esquerda do ataque. Esta, alías, foi mesma situação vivida na Seleção Brasileira, já que Vini e Neymar se destacam pelo mesmo setor. Mas Ney passou a jogar mais centralizado e tudo se ajustou. Mas, e com Mbappé? Viraria um 9, ou Vini é quem teria de mudar de função?

Pelo visto, Ancelotti está pensando em algo original. Um revezamento dos dois craques, mas dando pistas de que Vini terá de ter uma leve adaptação.

“Acho que o Vini também pode jogar por dentro, não digo como centroavante fixo entre os zagueiros, mas formando um casal no ataque. Ele se sente muito confortável jogando por fora. Mas tem sido bom para ele estar por dentro, mais centralizado. para ficar desmarcado. Quero colocá-lo onde ele se sinta mais confortável, que no momento é a ala esquerda”.

Real, de Vini Jr, encara Sevilla

Como Mbappé ainda não chegou (e ainda tem Endrick), Ancelotti diz que tem o foco na atual temporada e, principalmente no jogo deste domingo no Bernabéu, contra o Sevilla, pela 26ª rodada do Espanhol. Com 62 pontos, o Real Madrid tem seis de frente para o vice-líder Girona e espera um bom resultado contra um rival que está no meio da tabela (15º lugar, 24 pontos) para manter a confortável vantagem e seguir célere a mais um título espanhol.

