Lecce x Inter: onde assistir e escalações

Lecce e Inter de Milão se enfrentam pela Serie A - (crédito: Photo by Gabriel Bouys / AFP)) Jogada10 Jogada10

Lecce e Inter de Milão medem forças neste domingo (25/02), às 14h (Horário de Brasília), no Stadio Comunale Via del Mare, pela 26ª rodada da Serie A. Os times vivem momentos opostos na tabela de classificação e lutam por uma posição confortável nesta reta final de temporada.

Onde assistir

ESPN 6 e Star+ transmitem o jogo entre Lecce e Inter de Milão.

Como chega o Lecce

O Lecce perdeu quatro dos últimos cinco jogos e chega pressionado para 26ª rodada da Serie A. O time está no 13°lugar e ainda corre risco de rebaixamento. Portanto, uma vitória neste fim de semana é fundamental para as pretensões do clube na temporada.

O Lecce, dessa forma, entra com força máxima neste fim de semana. No entanto, Roberto D’Aversa conta com dois desfalques importantes em campo. Afinal, Marin Pongra?i? e Patrick Dorgu estão suspensos do jogo. Além disso, Lameck Banda está com um desconforto muscular e é dúvida para partida.

Como chega a Inter

A Inter de Milão está na liderança isolada da Serie A e chega motivada para partida deste domingo (24/02). Afinal, são 20 vitórias conquistadas em 24 rodadas disputadas na competição. O time está com 11 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado e caminha rapidamente em direção ao título.

A tendência é que Inzaghi poupe alguns titulares neste fim de semana. O técnico, de qualquer modo, pode ter dois desfalques importantes em campo. Afinal, Marcus Thuran e Alessandro Bastoni estão com desconfortos musculares e são dúvidas para partida.

LEIA MAIS: Ancelotti dá pistas sobre como usará Vini Jr e Mbappé juntos no Real

Lecce x Inter de Milão

26ª rodada da Serie A

Data e horário: 25/02/2024, às 14h (de Brasília)

Local: Stadio Comunale Via del Mare, Lecce (ITA)

LECCE: Wladimiro Falcone; Valentin Gendrey, Ahmed Touba, Federico Baschirotto e Antonino Gallo; Ylber Ramadani, Rémi Oudin e Mohamed Kaba; Pontus Almqvist, Lameck Banda e Nikola Krstovi?. Técnico: Roberto D’Aversa.

INTER: Emil Audero; Stefan De Vrij, Yann Bisseck e Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Hakan Çalhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi e Carlos Augusto; Marko Arnautovic e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi

Onde assistir: ESPN 6 e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.