Douglas Luiz faz dois na vitória do Aston Villa sobre o Nottingham

Com mais uma ótima atuação do brasileiro Douglas Luiz, o Aston Villa, em casa, no Villa Park, em Birmingham, venceu o Nottingham Forest por 4 a 2. No jogo deste sábado (24/2) pela 26ª rodada da do Campeonato Inglês, o apoiador brasileiro fez dois gols. Assim, chegou aos nove gols na competição. Watkins e Bailey fizeram os outros do Aston. Para o Nottingham marcaram Niakhaté e Gibbs-White.

Assim, o Aston Villa segue muito bem na competição. Com 52 pontos, se consolida na quarta posição, dentro da zona de classificação da Liga dos Campeões. O Nottingham, que busca se manter na elite, está em, 16º lugar,com 24 pontos. Quatro à frente do primeiro dentro do Z3, o Luton Town que tem menos um jogo.

Douglas Luiz faz dois para o Aston Villa

Em casa e tecnicamente superior ao rival, o Aston Villa se impôs desde o início e chegou ao primeiro logo logo aos três minutos , com Bailey avançando pela direita e passando como bem entendeu pela marcação. No fundo, cruzou para Watkins, sem goleiro, bater para o gol vazio.

O Nottingham não se encontrava e falhava muito pela direita da sua defesa, com Niakhaté. E foi por ali que, após trocas de passes, o time da casa chegou aos segundo gol. Na área, Ramsey tocou para Douglas Luiz, que chegava desmarcado e bateu de primeira para fazer 3 a 0. Aos 39, após jogada pela direita de McGinn, que cruzou para a área, Douglas Luiz testou para fazer o seu segundo gol no jogo e o terceiro do Aston Villa.

Nottingham entra no jogo

Esteva uma moleza para o Aston Villa. Porém, nos acréscimos, o Nottingham, em seu primeiro ataque perigoso, diminuiu. Gibbs-White cobrou escanteio pela direita e Awoniyi escorou para a conclsão de Niakhaté. O gol animou o Nottingham, que voltou do intervalo com três três mudanças, entre eles os dois zagueiros brasileiros, amarelados (Murillo e Felipe). Aos dois minutos Elanga fez boa jogada pela direita e, após dividida, Origi (que entrara no lugar de Awoniyi) ficou com a bola e tocou para Gibbs-White. Livre, ele encobriu o goleiro Dibu Martínez. O Nottingham diminuia o placar.

Aston Villa ratifica a vitória

Só que o Aston não perdeu a tranquilidade e seguia melhor. Tielemans mandou uma na trave e, aos 16, Bailey concluiu sozinho na área para fazer 4 a 2. O Aston voltava a ter confortável vantagem.

