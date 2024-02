Barcelona goleia Getafe com grande atuação de Raphinha

Raphinha em disputa de bola com jogador do Getafe - Foto: Lluis Gene/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Lluis Gene/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Em uma grande noite de Raphinha no Estádio Olímpico Lluís Companys, o Barcelona venceu o Getafe por 4 a 0, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro foi o melhor em campo e, além de abrir o placar, construiu a jogada para o gol de João Félix e deu assistência para Frenkie de Jong anotar o terceiro da equipe. Nos acréscimos, ainda deu tempo de Fermín aproveitar rebote em finalização de Vitor Roque e completar a goleada para os culés.

Dessa maneira, o Barcelona chegou aos 57 pontos e assumiu a vice-liderança do Campeonato Espanhol. A equipe ultrapassou o Girona, que por sua vez entra em campo na próxima segunda-feira (26), quando recebe o Rayo Vallecano. Ou seja, o clube catalão pode recuperar a segunda posição em caso de vitória nesta 26ª rodada. Por outro lado, o Real Madrid é o líder isolado com 62 e recebe o Sevilla no Santiago Bernabéu, neste domingo (25).

O Getafe, por sua vez, é o 10º colocado com 34 pontos e pode perder uma posição na tabela no decorrer desta rodada. Ao mesmo tempo, a equipe está com seis pontos a menos que a Real Sociedad, em 6º lugar, primeiro dentro da zona de classificação para as próximas competições europeias.

Barcelona x Getafe

O Barcelona encontrou algumas dificuldades no início do jogo, mas conseguiu se recuperar. Os donos da casa dominaram o primeiro tempo e levaram a vantagem de 1 a 0 para o intervalo, com gol marcado por Raphinha. O brasileiro recebeu ótimo lançamento de Koundé, ganhou na velocidade e finalizou no canto para abrir o placar.

Na segunda etapa, o Barça manteve o bom ritmo de jogo e João Félix ampliou o marcador aos sete minutos, após cruzamento de Christensen, em jogada construída por Raphinha. Além disso, Frenkie de Jong encaminhou o triunfo aos 15 minutos. Raphinha se antecipou ao goleiro após jogada com Lewandowski e apenas ajeitou para o holandês finalizar com o gol aberto. O Barcelona controlou o resultado na reta final e já nos acréscimos da partida, Fermín aproveitou rebote em finalização de Vitor Roque e confirmou a goleada.

