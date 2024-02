Chelsea x Liverpool: escalações e onde assistir

Depois de sete empates seguidos, o Liverpool goleou por 4 a 1 no último confronto, em janeiro, pela Premier League - Foto: Paul Ellis/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Paul Ellis/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Clássico inglês valendo título. Chelsea e Liverpool se enfrentam neste domingo (25), às 12h (de Brasília), em Wembley, pela final da Copa da Liga Inglesa.

Como chega o Chelsea

O Chelsea está atualmente na 10ª posição da Premier League, longe da briga pelo título e vê na Copa da Liga Inglesa uma oportunidade para “salvar” a temporada. Para chegar até a decisão, os Blues superaram Wimbledon, Brighton, Blackburn, Newcastle e Middlesbrough nas fases anteriores.

Os Blues têm cinco títulos da Copa da Liga Inglesa e não vencem o torneio desde 2015.

A principal dúvida para o técnico Mauricio Pochettino fica por conta do zagueiro Thiago Silva. Isto porque o brasileiro voltou a treinar com o restante do elenco após passar por processo de recuperação de lesão. Assim, o defensor deve estar, pelo menos, à disposição no banco de reservas.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o Liverpool é o líder da Premier League e o time quer coroar a última temporada do técnico Jurgen Klopp no comando da equipe com títulos. Para chegarem até a final, os Reds passaram por Leicester, Bournemouth, West Ham e Fulham.

O Liverpool é o maior campeão da Copa da Liga Inglesa, com nove títulos. O mais recente deles foi conquistado em 2022.

No entanto, Klopp pode ter problemas para escalar o time neste domingo. Salah e Darwin Núñez aparecem como dúvidas após sentirem problemas físicos. Além disso, os desfalques confirmados são Alisson e Alexander-Arnold, lesionados.

Chelsea x Liverpool

Final da Copa da Liga Inglesa

Data e horário: domingo, 25/02/2024, às 12h (de Brasília)

Local: Wembley, em Londres (ING)

Chelsea: Petrovic; Gusto, Disasi, Colwill e Chilwell; Enzo Fernández, Caicedo e Gallagher; Palmer, Sterling e Nicolas Jackson. Técnico: Mauricio Pochettino

Liverpool: Kelleher; Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson; Endo, Gravenberch e Mac Allister; Salah (Elliott), Luis Díaz e Darwin Núñez (Gakpo). Técnico: Jürgen Klopp

Árbitro: Chris Kavanagh (ING)

Onde assistir: ESPN e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.