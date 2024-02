Milan x Atalanta: escalações e onde assistir

Jogadores do Milan durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação/@acmilan - (crédito: Foto: Divulgação/@acmilan) Jogada10 Jogada10

Dia de jogo grande no Campeonato Italiano. Milan e Atalanta se enfrentam neste domingo (25), às 16h45, no San Siro, em partida válida pela 26ª rodada do Calcio. O duelo coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela.

Como chega o Milan

Terceiro colocado do Calcio, o Milan está com 52 pontos e pode assumir a vice-liderança em caso de vitória neste domingo. Para isso, terá que torcer por um tropeço da Juventus, segunda colocada com 54 pontos. No entanto, os Rossoneri vêm de uma derrota por 4 a 2 para o Monza, fora de casa, e viram a Inter de Milão abrir 11 pontos de vantagem na liderança da competição.

No entanto, a equipe conquistou a classificação para as oitavas de final da Liga Europa ao eliminar o Rennes, da França, e agora volta a se preocupar com a disputa do Campeonato Italiano.

O único desfalque fica por conta do atacante Luka Jovic, expulso na última rodada do Calcio.

Como chega a Atalanta

Por outro lado, a Atalanta aparece na quinta posição, com 45 pontos, três a menos que o Bologna, primeiro dentro da zona de classificação para a próxima edição da Champions. Ao mesmo tempo, o momento do time comandado pelo técnico Gasperini é bom e a equipe vem de cinco vitórias consecutivas e sete jogos de invencibilidade no Campeonato Italiano.

Por fim, a Atalanta não terá desfalques de última hora e o técnico Gasperini vai mandar a campo o que tem de melhor à disposição.

Milan x Atalanta

20ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: domingo, 25/02/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: San Siro, em Milão (ITA)

Milan: Maignan; Calabria, Matteo Gabbia, Kjaer e Theo Hernández; Yacine Adli e Tijjani Reijnders; Christian Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leão; Olivier Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Atalanta: Marco Carnesecchi; Giorgio Scalvini, Berat Djimsiti e Saad Kolasinac; Emil Holm, De Roon, Éderson e Matteo Ruggeri; Teun Koopmeiners, Aleksey Miranchuk; De Ketelaere. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Onde assistir: ESPN e Star+

