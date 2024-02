City vence Bournemouth na Premier League e entra na cola no Liverpool

Manchester City vence mais uma na Premier League - (crédito: Photo by Adrian Dennis/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Manchester City mostrou eficiência na tarde deste sábado (24/02) e conquistou uma vitória diante do Bournemouth por 1 a 0. O gol do jogo foi marcado por Foden, que aproveitou um rebote de Neto e estufou as redes ainda no primeiro tempo. Os times vivem situações opostas na tabela de classificação, mas protagonizaram um duelo disputado e emocionante no Vitality Stadium.

O Manchester City segue na segunda colocação, mas agora está com um ponto de desvantagem em relação ao Liverpool, líder da Premier League. O Bournemouth, por outro lado, está no 14° lugar e continua próximo da zona de rebaixamento.

Manchester City na frente

O Manchester City começou com mais volume de jogo e quase marcou com Haaland, que finalizou para fora. O Bournemouth tentou responder em seguida com um chute de Kerkez, mas Ederson defendeu. Os times tentavam controlar as ações do meio-campo, mas nenhum dos lados conseguia ser dominante em campo.

Aos 23 minutos, Foden aproveitou um rebote no chute de Haaland e só teve o trabalho de empurrar para as redes. Em seguida, Bernardo Silva ficou próximo de ampliar, mas acabou chutando para fora. No fim do primeiro tempo, Foden e Christie tiveram oportunidades de marcar, mas pecaram na conclusão.

Emoção no segundo tempo

O segundo tempo começou com ambos os times partindo em direção ao ataque. Aos cinco minutos, Ederson defendeu uma finalização de Kluivert. Em seguida, Haaland e Bernardo Silva tiveram chances de ampliar, mas concluíram para fora.

Aos 21 minutos, Solanke teve uma oportunidade clara de gol, mas não teve eficiência na finalização. Em seguida, Kovacic, Aké e Haaland tiveram chances de ampliar, mas não concluíram em gol. O Bournemouth partiu em direção ao ataque no fim do jogo e quase marcou com Ünal de cabeça, mas não conseguiu chegar ao empate.

Jogos da 26ª rodada do Campeonato Inglês

Quarta-feira (21/2)

Liverpool 4×1 Luton Town

Sábado (24/2)

Aston Villa 4×2 Nottingham Forest

Crystal Palace 3×0 Burnley

Manchester United 1×2 Fulham

Brighton 1×1 Everton

Bournemouth x Manchester City

Arsenal x Newcastle – 17h

Domingo (25/2)

Wolverhampton x Sheffield United – 10h30

Segunda-feira (26/2)

West Ham x Brentford – 17h

