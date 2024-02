Real Madrid x Sevilla: escalações e onde assistir

Rodrygo durante treinamento do Real Madrid - Foto: Antonio Villalba/Real Madrid - (crédito: Foto: Antonio Villalba/Real Madrid) Jogada10 Jogada10

O líder do Campeonato Espanhol volta a campo neste domingo (25). Real Madrid e Sevilla se enfrentam às 17h, em partida válida pela 26ª rodada da LaLiga. O clube merengue viu o Barcelona vencer seu compromisso e vai buscar os três pontos para recuperar a boa vantagem na liderança.

Além disso, a partida marca o reencontro do zagueiro Sergio Ramos com o Santiago Bernabéu. A última vez que ele jogou na casa do Real como visitante foi durante sua primeira passagem pelo Sevilla, quase 20 anos atrás.

Como chega o Real Madrid

Líder isolado, o Real Madrid está com 62 pontos e viu o Barcelona encostar na ponta da tabela. No momento, a vantagem do clube merengue é de cinco pontos, mas pode voltar a ser de oito em caso de vitória contra o Sevilla.

No entanto, o líder terá uma série de desfalques para o jogo deste domingo. A baixa mais recente para o técnico Carlo Ancelotti fica por conta do atacante Joselu, que se lesionou no último compromisso da equipe. Dessa maneira, o espanhol se junta a Bellingham, Courtois, Éder Militão e Alaba, todos machucados. Além disso, Carvajal e Camavinga, suspensos, completam a lista de desfalques.

Como chega o Sevilla

Por outro lado, o Sevilla faz uma temporada ruim e está na briga para permanecer na elite do futebol espanhol. O time está na 15ª posição, com 24 pontos, sete a mais que o Cádiz, primeiro dentro da zona de rebaixamento. No entanto, o momento da equipe é bom. Invicta há quatro partidas, o Sevilla vai tentar surpreender o líder da competição para espantar de vez o fantasma do rebaixamento.

Erik Lamela, Lucas Ocampos, Agoume e Marcão são os desfalques do Sevilla para o jogo deste domingo.

Real Madrid x Sevilla

26ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: domingo, 25/02/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Nacho e Ferland Mendy; Federico Valverde, Luka Modric e Toni Kroos; Brahim Díaz, Vinicius Junior e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

Sevilla: Orjan Nyland; Hugo Salas, Sergio Ramos e Loïc Badé; Lucas Ocampos, Boubakary Soumaré, Djibril Sow e Óliver Torres; Jesús Navas, Alejandro Romero Gamarra e Youssef En-Nesyri. Técnico: Quique Sánchez Flores.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (ESP)

VAR: Pablo González Fuertes (ESP)

Onde assistir: Star+

