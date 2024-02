Com novidades, Maratona de Brasília recebe inscrições até 15 de abril

A Maratona de Brasília está de volta para o ano de 2024 em um novo formato. Com inscrições abertas desde 11 de novembro e limitadas até 15 de abril, a saudosa prova da capital federal retorna pela segunda temporada consecutiva, após 25 anos de ausência. Marcada para 21 de abril, data do aniversário da cidade e do Correio Braziliense, apoiador do evento, a prova chegará ainda mais completa do que a anterior. Agora, além de contemplar apenas os interessados na disputa pelos 42km, terá modalidades distintas. Ao todo, serão cinco disputas. Os atletas poderão correr 3km, 5km, 10km e 21km, além da corrida principal.

A cereja do bolo ficará com um conceito inédito na história da competição. O Desafio BSB 64 anos dará aos participantes a opção de correr tanto a meia-maratona quanto a inteira, se assim desejarem. Caso ambas as disputas sejam completadas, os atletas receberão uma terceira medalha. Também haverá a opção de correr duas meias-maratonas, em vez dos 42km de uma só vez. As provas de 21km ocorrerão tanto no sábado, dia 20, quanto no domingo, 21. Haverá, portanto, diferentes combinações à escolha dos inscritos.

O professor e diretor técnico do evento, Bruno Nascimento, também responsável pela Bruno Atleta Eventos, ressalta que a combinação de desafios e a possibilidade de escolha abrangente para os corredores são grandes diferenciais para provas dessa espécie em todo o país. "Fazemos eventos de corrida ao redor do Brasil, mas, nesse formato, será a primeira vez. Nunca houve algo parecido com isso. O participante sempre pôde correr a meia mais a inteira, mas nunca com duas meias, por exemplo", afirma.

Na visão dele, o formato inédito servirá como um atrativo tanto para o público acostumado a provas intensas quanto para os novatos. A maioria, inclusive, virá de outras cidades. "O atleta é movido pelo desafio, pela novidade. A pessoa que vem correr e vê que outra prova acontecerá, muitas vezes, quer fazê-las. É algo que chama, principalmente por conta da terceira medalha. Puxa os corredores para novos desafios. Vamos nos esforçar para entregar um evento completo e positivo para todos, com a cara de Brasília", promete Bruno.

O assessor de relações institucionais do Correio Braziliense, Miguel Jabour, é outro que classifica a corrida como algo muito positivo para a cidade. De acordo com ele, a Maratona de Brasília ocupará uma posição de destaque que já lhe pertencia, mesmo com as décadas de ausência. "A Maratona sempre teve um lugar de destaque. O Desafio será a grande inovação para os corredores, além da democrática possibilidade de participar da festa correndo 3km, 5km, 10km, 21km ou a maratona de 42km", comenta.

O percurso ainda será um grande atrativo turístico, segundo Jabour. Isso ocorrerá por conta da passagem por diversos monumentos da cidade e pela realização do evento em um fim de semana. "A taxa de ocupação da hotelaria proporciona a oportunidade de o visitante ter preços de passagem e hospedagem mais em conta", explica o assessor.

maratona brasilia (foto: editoria de arte)

Prazo de adesões e largada

Em 21 de abril, a largada ocorrerá às 7h, na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu da República. Ao longo do trajeto, serão percorridos pontos turísticos da capital, como os palácios da Justiça, do Itamaraty e do Planalto, além do Congresso Nacional. O percurso ainda passará pelo Eixo Monumental e Eixões, antes de terminar novamente em frente ao Museu.

Os interessados em participar do evento poderão se inscrever até as 23h59 do dia 15 de abril, uma segunda-feira. A inscrição dará direito ao kit atleta com uma camiseta, número de peito e a medalha pós-prova.

Os valores para as adesões variam de prova para prova. No caso da maratona, estabelece-se entre R$ 80 e R$ 160. As meias-maratonas, de R$ 70 a R$ 140. Os 3km, 5km e 10km, de R$ 55 a R$ 110. Por último, os desafios custarão entre R$ 140 e R$ 280.

Helen Deluque, terceira colocada no ranking brasileiro de ultramaratona 100km. (foto: Arquivo pessoal/Divulgação)

Apaixonada por longas distâncias

A professora aposentada Helen Deluque, 53 anos, é uma das competidoras decidida a ingressar no Desafio BSB 64 anos. A participação na prova, entretanto, não será novidade na vida dela. Afinal, entrou no mundo das corridas há 12 anos, quando tinha 41.

A atividade começou apenas como uma diversão. Depois que teve filhos, decidiu começar a praticar o esporte em ruas de fácil acesso. Iniciou com os 5km. Logo, duplicou a distância. Evoluía pouco a pouco, até que chegou à primeira meia-maratona, em 2013.

Por motivação dos amigos, posteriormente, decidiu ir acompanhada deles a Buenos Aires para correr a maratona da cidade. Mesmo no "oba-oba", conseguiu finalizar a prova. "Eu não achei que seria capaz de completar", conta. O momento, no entanto, tornou-se um marco da vida de Helen. A primeira maratona a fez se apaixonar pela modalidade.

A partir daí, correu várias outras provas. Cada vez mais envolvida, foi atrás de uma assessoria e passou a direcionar os treinos. O sucesso veio. Primeiro, correu a Volta do Lago, competição com 100km de distância. Em seguida, a convocação para a Seleção Brasileira de Ultramaratona e o título Pan-Americano, em 2019. Hoje, é a terceira colocada no ranking brasileiro de ultramaratona 100km. "Essas distâncias desafiam. Você busca a superação a cada quilômetro. A cada percurso, vem uma realização pessoal. Encontrei-me como nunca antes na minha vida, mesmo tendo começado relativamente tarde", orgulha-se.

A pouco menos de dois meses da corrida, a brasiliense se prepara para os 63km que percorrerá na capital federal. De acordo com ela, o evento é um grande atrativo para a cidade, tanto em nível esportivo como turístico. "Isso é uma forma de motivar atletas de todo o Brasil a competir aqui, pois Brasília ficou muito tempo sem a prova. Também motiva até os que são daqui a treinar e a fazer uma maratona, pois nem todos têm condições de ir para fora. Impulsiona até corridas maiores. É uma forma de gerar renda e nome para o esporte daqui. Movimenta a cidade, as pessoas", opina.

"Maratona é uma distância muito gostosa. Sempre que tem algo por aqui, faço questão de ir, pois é o meu quintal. Na minha cidade, é sempre uma emoção muito grande. Correr por pontos que conheço, com o incentivo de pessoas amadas, que torcem por você e te motivam. É um desafio muito gostoso", complementa Helen.

* Estagiário sob a supervisão de Fernando Brito