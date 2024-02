Botafogo vence, rebaixa Audax e segue na briga por vaga à semifinal do Carioca

Diego Hernández vibra ao fazer o seu primeiro gol com a camisa do Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O Botafogo foi a campo neste sábado (24/2) contra o Audax com um time que mesclou titulares e reservas e com técnico interino. Era jogo de vida ou morte pela Taça GB do Cariocão. Afinal, um tropeço poderia significar o fim do sonho de chegar na semifinal do Estadual. Mas, também havia a preocupação com o jogo de volta contra o Aurora, pela Libertadores, na próxima quarta-feira. Por isso, Fabio Mathias – que assumiu no lugar do demitido Tiago Nunes – apostou no mistão. E não teve muito problema para vencer o lanterna por 2 a 0. Os gols foram de Diego Hernández e Janderson. Poderia ser bem mais.

Assim, o Botafogo foi aos 17 pontos. Segue na briga com Nova Iguaçu e Vasco pelas duas vagas restantes à fase decisiva. Afinal, os líderes Flamengo e Fluminense já garantiram vaga. O Audax, com dez derrotas em dez jogos já está rebaixado (no Carioca apenas o último colocado cai para a Segundona).

Botafogo 15 minutos na pressão

O Fogão começou com tudo. Era nítida a vontade de matar o jogo o mais rapidamente possível. E sempre com Savarino centralizando as jogadas. Logo no primeiro minuto, Savarino encontrou Junior Santos, que tirou a marcação e chutou para grande defesa do goleiro Max. Mas, aos três, Savarino tocou para Diego Hernández, na área. Chute certeiro para fazer 1 a 0. Savarino continuou muito ativo também na bola parada. Dessa forma, cobrou faltas com perigo. Contudo, a velocidade dos primeiros 15 minutos foi arrefecendo. Felizmente, como o Audax é limitado, o Fogão não sofreu perigo, preferindo administrar o tempo, já que o calor estava fortíssimo no Nilton Santos.

Vitória sacramentada

No segundo tempo, o Fogão voltou com Janderson no lugar de Toquinho (que foi apagadíssimo). E o reserva se disse presente. Aos três minutos, Marçal ligou Kauê na ponta esquerda e este cruzou para Janderson concluir e ampliar. Janderson teve chance de fazer mais um e desperdiçou. O Fogão seguiu muito superior, mas sem ampliar o placar. Já o Audax – eliminado na Copa do Brasil – caminhou rumo o rebaixamento. Mas na temporada ainda jogará a Série D do Brasileiro e pode tentar dar a volta por cima.

AUDAX 0X2 BOTAFOGO*

10ª rodada do Campeonato Carioca-2024

Data: 24/02/2024

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

AUDAX: Anderson Max; Arlen (Miticov, Intervalo), Igor Silva, Marcos Arthur e Paulo Victor; Ramon Batista, Vinicius Matheus (Clinsman, 26’/2ºT), Rodriguinho e Bruno Paulo (Jackson Caucaia, 26’/2ºT); Acácio (Edilson, 35’/2ºT) e Igor Alves (Fabinho Polhão, Intervalo). Técnico: Luciano Quadros

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Mateo Ponte, Lucas Halter, Bastos (Jefferson Maciel, 46’/2ºT) e Marçal; Marlon Freitas (Gregore, 18’/2ºT), Kauê (Newton, 30’/2ºT), Diego Hernández (Matheus Nascimento, 18’/2ºT) e Savarino; Junior Santos e Tiquinho Soares (Janderson, Intervalo). Técnico: Fábio Mathias (interino)

Gols: Diego Hernández, 3’/1ºT (0-1); Janderson, 3’/2ºT (0-2)

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Daniel de Oliveira Alves Pereira

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Cartões Amarelos: Arlen, Miticov, Paulo Victor (AUD); Marçal, Gregore, Matheus Nascimento, (BOT)

(*)OBS: O jogo foi no estádio do Botafogo. Mas o mandante foi o Audax.

