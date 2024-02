Jogadores do Sport vão a campo vestindo camisa do Fortaleza

Jogadores do Sport homenagearam o Fortaleza em clássico - (crédito: Foto: Paulo Paiva/Sport) Jogada10 Jogada10

Três dias depois do atentado contra jogadores do Fortaleza, pela Copa do Nordeste, o Sport, seu adversário naquela altura, prestou solidariedade ao Leão do Pici. Neste sábado (24), os jogadores da equipe pernambucana entraram em campo, para o clássico contra o Náutico, usando uma camisa do time tricolor.

Na entrada dos times, no Estádio dos Aflitos, a surpresa foi grande. O elenco do Sport ingressou no gramado com seus 11 titulares vestidos de Fortaleza. Os atletas ainda carregaram uma faixa onde se lia: ‘nosso maior rival é o crime’. A iniciativa é uma resposta à atitude criminosa contra jogadores da equipe cearense, que deixou seis feridos, sendo o mais grave deles o lateral-esquerdo Escobar.

O Náutico, mesmo sem vestir tricolor, teve seu presidente, Bruno Becker, posando para fotos com o mandatário do Leão, Yuri Romão; ambos trocaram camisas. O Sport teve torcida em casa, na Ilha do Retiro, mas porque a partida vale pelo Campeonato Pernambucano. Em competições organizadas pela CBF, a equipe pernambucana não pode ter torcedores em casa, nem como visitante.

