Atlético marca no apagar das luzes e empata com o América

Equilíbrio foi a tônica do primeiro tempo do clássico deste sábado (24) - Foto: Pedro Souza / Atlético - (crédito: Mour?o Panda) Jogada10 Jogada10

O Atlético achou um empate em 1 a 1 com o América, com gol direito a gol nos acréscimod do segundo tempo na tarde deste sábado (24), no Estádio Independência, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Matehusinho, no fim do primeiro tempo, marcou o gol do Coelho e Rubens, aos 50 minutos do segundo tempo, empatou o jogo.

Com o resultado, o Galo segue líder do Grupo B, com 11 pontos e depende só de si para ir à próxima fase. Já o Coelho segue disparado na ponta do Grupo C, com 15 pontos e também precisa apenas dos seus esforços para chegar às semifinais.

O próximo compromisso do Coelho é quarta-feira (28), diante do Maringá, pela primeira fase da Copa do Brasil. Pela competição estadual,entretanto, a equipe entra em campo no próximo sábado, fora de casa, para enfrentar o Tombense. Ja o Galo, afinal, tem a semana livre e joga pelo Mineiro na mesma data que o América, só que como anfitrião contra o Ipatinga.

América marca no fim da primeira etapa

Em suma, foi um primeiro tempo de muito equilíbrio, poucas oportunidades e um gol no fim. Quem assustou primeiramente foi o Galo, em gol de Alisson anulado por impedimento aos oito minutos. Aos 16, Matheusinho, de frente para o gol, errou o alvo. Na reta final Alisson teve mais uma chance, deu um belo chute e Dalberson espalmou.

O gol veio aos 45. Matheusinho completou para o fundo das redes após chute travado de Jacaré. Inicialmente, a arbitragem anulou por impedimento. Contudo, a revisão do VAR disse que a condição do jogador era legal.

LEIA MAIS: Confira a classificação do Campeonato Mineiro

Atlético empata no fim do segundo tempo

Mesmo sem conseguir imprimir um ritmo forte, o Atlético voltou levando mais perigo. Aos 12 minutos, Paulinho finalizou à queima roupa e Dalberson fez grande defesa. Dois miutos depois Ricardo Silva ia fazendo gol contra, mas o goleiro do Coelho fez novo milagre.

O América ameaçou pela primeira vez apenas aos 26 minutos. Livre na intermediária pela meia esquerda, Felipe Azevedo arriscou o chute e carimbou a trave de Everson. A partir daí, as equipes, muito mexidas, inegavelmente diminuíram o ritmo.

Por fim, já aos 50 minutos, o Galo achou o gol. Hulk cobrou falta, Dalberson deu rebote e, sendo assim, Rubens completou e empatou o jogo.

AMÉRICA 1 x 1 ATLÉTICO

Sétima rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário: 24/02/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

América–MG: Dalberson; Matheus Henrique, Júlio, Ricardo Silva e Marlon; Juninho, Alê (Rodriguinho, 37’/2°T) e Mateusinho (Felipe Amaral, 10’/2°T); Fabinho (Fabinho, 37’/2°T), Vitor Jacaré (Felipe Azevedo, 19’/2°T) e Renato Marques (Rodrigo Varanda, 37’/2°T). Técnico: Cauan de Almeida.

Atlético–MG: Everson; Saravia (Edenilson, 32’/2°T), Bruno Fuchs, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Alisson (Vargas, 19’/2°T), Gustavo Scarpa (Pedrinho, 32’/2°T) e Igor Gomes (Rubens, 26’/2°T); Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.

Gols: Matheusinho (45’/1°T); Rubens (50’/2°T)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Luanderson Lima dos Santos

VAR: Daniel Nobre Bins.

Cartões Amarelos: Júlio, Dalberson, (AME); Saravia, Paulinho, Battaglia (ATL)

Cartão Vermelho: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.